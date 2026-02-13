Zum Hauptinhalt springen

Kommunalwahl in MünchenSZ-Triell der OB-Kandidaten im Livestream

Die aussichtsreichsten OB-Kandidaten: Dieter Reiter (SPD), Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU, von links).
Die aussichtsreichsten OB-Kandidaten: Dieter Reiter (SPD), Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU, von links). (Foto: Catherina Hess, Andreas Gregor)

Zwei Wochen vor der Wahl diskutieren Dieter Reiter (SPD), Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU) im Residenztheater miteinander. Die Gesprächsrunde ist ausgebucht, lässt sich aber im Internet miterleben.

Wer hat in München in den kommenden sechs Jahren das Sagen? Am 8. März wird diese Frage beantwortet, dann wird der Stadtrat neu gewählt – und vielleicht auch ein neuer Bürgermeister. Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD) strebt eine dritte Amtszeit an, Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner (CSU) wollen eine solche verhindern.

Am Sonntag, 22. Februar, stellen sich die drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten von 11 Uhr an im Münchner Residenztheater 90 Minuten lang den Fragen von Ulrike Heidenreich und René Hofmann, Leiterin und Leiter des Ressorts München, Region und Bayern der Süddeutschen Zeitung.

Die Veranstaltung ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Mitzuerleben ist die Gesprächsrunde aber von überall aus: per Livestream auf sz.de

