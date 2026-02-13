Wer hat in München in den kommenden sechs Jahren das Sagen? Am 8. März wird diese Frage beantwortet, dann wird der Stadtrat neu gewählt – und vielleicht auch ein neuer Bürgermeister. Amtsinhaber Dieter Reiter ( SPD ) strebt eine dritte Amtszeit an, Dominik Krause (Grüne) und Clemens Baumgärtner ( CSU ) wollen eine solche verhindern.

Am Sonntag, 22. Februar, stellen sich die drei aussichtsreichsten OB-Kandidaten von 11 Uhr an im Münchner Residenztheater 90 Minuten lang den Fragen von Ulrike Heidenreich und René Hofmann, Leiterin und Leiter des Ressorts München, Region und Bayern der Süddeutschen Zeitung.

Die Veranstaltung ist ausgebucht, es gibt eine Warteliste. Mitzuerleben ist die Gesprächsrunde aber von überall aus: per Livestream auf sz.de