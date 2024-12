Am Nymphenburger Schlosskanal hat die Polizei am Sonntagnachmittag mehrere Dutzend Menschen davon abhalten müssen, die Eisfläche zu betreten. Wie die Polizei mitteilt, sei das Eis wie an allen Seen und Flüssen in München und Umgebung „viel zu dünn“ und nicht tragfähig. Warnschilder wiesen darauf hin, dass das Betreten der Eisfläche noch nicht möglich sei.