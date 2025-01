Noch ist das Eis auf dem Nymphenburger Kanal nicht dick genug, dass sich Eisstockschützen und Schlittschuhläufer gefahrlos darauf bewegen könnten. „Wir haben momentan 6,5 Zentimeter Eis, brauchen aber mindestens zehn“, sagt Herbert Fesl, einer der Betreiber des Eisvergnügens. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung weist zudem darauf hin, dass die Erlaubnis zum Betreten auch dann nur für jene Bereiche am Kanal gilt, die zur Freizeitnutzung an private Betreiber verpachtet werden – diese entscheiden in eigener Verantwortung, wann sie ihre Areale öffnen.