Ein 43 Jahre alter Wohnsitzloser ist am Sonntagabend in die Frauenklinik in der Taxisstraße eingedrungen und hat eine Patientin sexuell belästigt. Die 51-Jährige lag im Bett und hörte über Kopfhörer Musik, als sie plötzlich am Fußende ihres Bettes einen unbekannten Mann bemerkte.

Wie sie später der Polizei zu Protokoll gab, war der Mann bekleidet und rieb aber sein Glied an ihren Füßen. Als sie den Notknopf an ihrem Bett drückte, flüchtete er aus der Klinik.

Die Klinikleitung verständigte die Polizei, die den Tatverdächtigen wenig später in der Nähe der Klinik festnehmen konnte. Er wurde wegen sexueller Belästigung angezeigt. Ein Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl.