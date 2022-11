Am Nußbaumplatz will ein 43-Jähriger einer Gruppe Methadon-Tabletten verkaufen - und ahnt nicht, wen er vor sich hat.

Die Unterhaltung mehrerer Männer in der Abenddämmerung deutete ein 43 Jahre alter Münchner am Mittwoch am Nußbaumplatz offenbar als Drogengeschäft, er schaltete sich jedenfalls ins Gespräch ein und bot Methadon-Tabletten an. Dummerweise hatte er die Situation fehlinterpretiert, denn zwei der Männer wiesen sich umgehend als Polizisten aus. Sie waren als zivile Fahrradstreife der Verkehrsüberwachung unterwegs und kontrollierten gerade Personen, die sie verdächtigten, gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verstoßen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Anbieters fanden die Beamten insgesamt elf der verschreibungspflichtigen Methadon-Tabletten sowie ein bisschen Cannabis. Sie stellten die Betäubungsmittel sicher und zeigten den 43-Jährigen wegen eines an. Der Mann ist sowohl als Händler wie auch als Konsument von Drogen bekannt.