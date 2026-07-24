Seit dem Sommer 2024 arbeitet die vom damaligen Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) ins Leben gerufene „Taskforce Bahnhofsviertel“ daran, für mehr Sicherheit, Sauberkeit und Ordnung in der Münchner Innenstadt zu sorgen. Vor zwei Jahren begann sie damit, den Drogensumpf im Alten Botanischen Garten trockenzulegen, im vorigen Jahr dehnte sie ihren Wirkungskreis auf das südliche Bahnhofsviertel aus. Und nun erweitert das vom Kreisverwaltungsreferat (KVR) geführte Gremium sein Tätigkeitsfeld noch weiter nach Süden, in den Nußbaumpark, eine kleine Grünfläche mit Baumbestand westlich des Sendlinger-Tor-Platzes.

In der kommenden Woche legt die Taskforce dem Münchner Stadtrat jedenfalls nicht nur einen Zwischenbericht ihrer bisherigen Arbeit vor – sondern schlägt auch ein neues Maßnahmenpaket für eben jenen Nußbaumpark vor. Dort haben sich in jüngerer Vergangenheit vermehrt Menschen getroffen, die in prekären Verhältnissen leben: Drogensüchtige, Alkoholkranke, Obdachlose, Personen mit psychischen Problemen. Es kam zu Konflikten, untereinander, aber auch mit Anwohnern.

Zuletzt hätten deren Beschwerden „leicht zugenommen“, räumt die Ordnungsbehörde ein. Die Polizei bestätigt „zunehmend Ordnungsstörungen und eine steigende Zahl von Straftaten“ in den vergangenen Monaten. Im KVR und im Gesundheitsreferat hat man außerdem festgestellt: „In den vergangenen Jahren hat der Konsum von Kokain und Crack zugenommen“, zwei eher härteren Rauschmitteln. Ist aus einem sozialen Brennpunkt tatsächlich eine „Drogenhölle“ entflammt, als die Münchner Medien den Nußbaumpark bereits betitelt haben?

„Der Nußbaumpark ist zu einem Ort geworden, den viele Leute aus Angst um ihre Sicherheit meiden“, sagt Evelyn Menges, die sicherheitspolitische Sprecherin der CSU-Fraktion im Stadtrat: „Es gibt dort zu jeder Tageszeit harten Drogenkonsum, große Gruppen betrunkener und teilweise aggressiver Männer, Pöbeleien und Rangeleien.“ Es sei „überfällig, dass nun endlich Maßnahmen ergriffen werden“.

Was die Taskforce vorschlägt, ist zunächst eine grundlegende Umgestaltung des Nußbaumparks: Bäume und Sträucher sollen zurückgeschnitten werden, damit künftig von allen Seiten ein besserer Einblick und Zugang möglich ist; Sportanlagen sollen ein anderes Publikum anlocken. Und neben stärkerer Präsenz von Polizei und Kommunalem Außendienst (KAD) sollen bessere Beleuchtung, häufigere Reinigung und vor allem eine Videoüberwachung das Sicherheitsgefühl von Passanten erhöhen. Alles kennt man schon aus dem Alten Botanischen Garten.

Bei einem sind sich alle einig: Im Nußbaumpark besteht Handlungsbedarf

Dass im Nußbaumpark Handlungsbedarf besteht, ist über die Parteigrenzen im Stadtrat hinweg unstrittig. Uneinigkeit besteht freilich über die Schwerpunkte der Maßnahmen. Während Menges sich auf „mehr Polizei, mehr KAD, mehr Videoüberwachung“ konzentriert, sieht auf der anderen Seite des politischen Spektrums die Fraktion der Linken diesen Handlungsbedarf „nicht in Form von mehr Überwachung oder erhöhter Reinigung, sondern durch den Ausbau von sozialen Angeboten“.

Auch Grünen-Fraktionssprecherin Clara Nitsche findet: „Law and Order allein ist nicht zielführend.“ Ihre Partei favorisiere einen ganzheitlichen Ansatz und setze sich für verstärkte Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden, Sozialarbeitern und Drogenhilfe ein – mit dem Ziel, dass „der öffentliche Raum so gestaltet wird, dass sich verschiedene Gruppen dort aufhalten können“, so Nitsche: „Dass das funktioniert, haben wir am Alten Botanischen Garten gesehen.“

Im Nußbaumpark sorgen diverse Personengruppen immer wieder für Störungen. Johannes Simon

Ein gedeihliches, friedliches Mit- und Nebeneinander verschiedener Gruppen im Nußbaumpark ist bereits seit Längerem das Ziel der städtischen Behörden. Das „war von Anfang an naiv“, findet CSU-Stadträtin Menges: „Familien mit kleinen Kindern wollen kein Miteinander mit Drogensüchtigen. Die gehen woanders hin, und der Park gehört der Drogenszene.“

Das sehen andere Beobachter genau umgekehrt – dass es nämlich die Suchtkranken seien, die woanders hingingen, weil sie von den strengeren Überwachungs- und Kontrollmaßnahmen vertrieben würden. „Menschen, die Drogen konsumieren, werden sich davon nicht von heute auf morgen abbringen lassen“, sagt Lena Odell, die Sprecherin der SPD im Kreisverwaltungsausschuss: „Wenn wir sie aus dem Nußbaumpark aussperren, treffen sie sich woanders. Deshalb fordern wir immer wieder die Drogenkonsumräume, die der Freistaat uns aber nicht erlaubt.“

So sieht das auch Olaf Ostermann vom Suchthilfeverein Condrobs. „Wo sollen die Leuten denn hin?“, fragt er: „Sie werden ja überall weggeschickt und vertrieben.“ Sobald an einer Örtlichkeit Maßnahmen greifen, „werden sie irgendwo anders aufploppen“. Eine reine Vertreibung dieser Personen hält er nicht für zielführend. „Es bringt nichts, wenn man die Menschen aus dem Park verdrängt und sich Kriminalität und Gewalt nur örtlich verlagern“, stimmt SPD-Stadträtin Lena Odell zu.

„Wir müssen endlich die Verdrängungsspirale durchbrechen“, fordert Stefan Jagel, Fraktionsvorsitzender der Linken: „Suchterkrankte Menschen von einem Platz zum nächsten zu verdrängen, löst kein einziges Problem – es verschiebt es nur, oft in Ecken, wo weder Streetwork noch Hilfsangebote sie erreichen. Das haben wir am Alten Botanischen Garten gesehen.“ Seine Partei will deshalb beantragen, im Nußbaumpark eine Aufenthaltsecke nach dem Münsteraner Modell einzurichten: Die nordrhein-westfälische Universitätsstadt hat an einem ihrer Plätze eine klar abgegrenzte Fläche für Suchtkranke zur Verfügung gestellt, die auch verlässliche Anlaufstelle für Sozialarbeiter ist.