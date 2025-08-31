Verträgliches Miteinander statt sozialer Brennpunkt: Die Grünanlage in der Innenstadt hat sich zum Positiven verändert. Woran das liegt und wie es gelungen ist, problematische Klientel aus dem Alten Botanischen Garten fernzuhalten.

Von Stephan Handel

Die Idylle ist ein Tortenstück, und die Kirche ist die Kirsche: Hinten und an der Seite brandet der Verkehr über Sendlinger Tor und Lindwurmstraße – der Nußbaumpark aber ist eine grüne Oase, denn die evangelische Kirche St. Matthäus an der breiten Seite hält den Stadtlärm großzügig ab. Am anderen Ende aber, an der Spitze des Tortenstücks, da gibt es eine andere Art von Unruhe, eine fröhliche: ein Kinderspielplatz mit frohem Lachen, lauten Juchzern und Liedern von hellen Stimmen.