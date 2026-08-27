Es ist der 5. Juni 1993, Solingen, einige Tage nach dem rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Wohnhaus, bei dem zwei türkeistämmige Frauen und drei Mädchen starben. Ufuk steht im Kessel des Schwarzen Blocks. Zwei Stunden ist der Teenager von Bielefeld zur Großdemonstration gegen Ausländerfeindlichkeit angereist. Seine Eltern Melek und Aris haben ihn zum Bus gebracht. Die Demo wird, das weiß man heute, mit Ausschreitungen und Verletzten enden. Aber Ufuk spürt hier etwas anderes: „Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich sicher. Obwohl über ihn hinweg Steine flogen, der Geruch von Tränengas seine Sinne betäubte und er alles nur noch verschwommen sah.“ Schutz, Solidarität, das ist das, was bei Ufuk ankommt.