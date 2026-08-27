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„Rausch“ von Nuran David CalisDer Weg eines Geflüchteten zum Theatermacher

Lesezeit: 3 Min.

Auf einer Demonstration in Solingen gegen Ausländerfeindlichkeit – hier der Protestmarsch aus dem Jahr 1998 – nimmt auch die Hauptfigur aus Nuran David Calis' Roman teil.
Auf einer Demonstration in Solingen gegen Ausländerfeindlichkeit – hier der Protestmarsch aus dem Jahr 1998 – nimmt auch die Hauptfigur aus Nuran David Calis' Roman teil. DPA

Nuran David Calis hat mit „Rausch“ einen Roman über die Erinnerungen eines Sohnes von Asylsuchenden aus der Türkei geschrieben. Entstanden ist ein sachtes Nachdenken über Zugehörigkeit und Zuschreibung in Deutschland.

Von Yvonne Poppek

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Es ist der 5. Juni 1993, Solingen, einige Tage nach dem rassistisch motivierten Brandanschlag auf ein Wohnhaus, bei dem zwei türkeistämmige Frauen und drei Mädchen starben. Ufuk steht im Kessel des Schwarzen Blocks. Zwei Stunden ist der Teenager von Bielefeld zur Großdemonstration gegen Ausländerfeindlichkeit angereist. Seine Eltern Melek und Aris haben ihn zum Bus gebracht. Die Demo wird, das weiß man heute, mit Ausschreitungen und Verletzten enden. Aber Ufuk spürt hier etwas anderes: „Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich sicher. Obwohl über ihn hinweg Steine flogen, der Geruch von Tränengas seine Sinne betäubte und er alles nur noch verschwommen sah.“ Schutz, Solidarität, das ist das, was bei Ufuk ankommt.

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