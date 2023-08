Nie fühlen sich heiße Tage so sehr nach Endlichkeit an wie Ende August. In München, der schönsten Stadt der Welt, hilft da nur ein letzter Sprung in den Eisbach.

Glosse von Laura Kaufmann

In zwei Lager geteilt war die Stadt - nein, nicht in Rote und Blaue oder links der Isar und rechts der Isar, sondern in Lager, die mit unterschiedlichen Gefühlen auf diesen Samstag blicken. Die einen mit Erleichterung: die, die unter der Hitze geächzt haben. Und die anderen. Nie, nie fühlen sich heiße Tage so sehr nach Endlichkeit an wie Ende August, wenn jeder ofenwarme Abend der letzte sein könnte für lange Zeit. Ein fulminantes Sommerfinale nach dem frösteligen Nieselwetter, das statt Regentropfen die Schweißperlen übers Gesicht trieb.