Der kalt ausgeleuchtete Vorraum ist gut im Gedächtnis geblieben. Das Tuscheln, wenn die Tür zum nebenliegenden Raum aufging. Die Geschäftsmäßigkeit, die lange Unsicherheit, Verzweiflung Angst. Ebenso der holzvertäfelte Sitzungssaal, der sich nach der Pause zeigte, das Spiel um Macht und Machtlosigkeit. Das bittere, gefährliche Urteil. In zwei Versionen hatte Mateja Koležnik „Antigone“ von Sophokles vor knapp zwei Jahren am Residenztheater inszeniert, klug, kühl, sehr präzise und streng. Nun kommt die Regisseurin nach München zurück – möglich, dass ihr ein weiterer Abend gelingt, der über den Kopf das Herz erreicht.

Diesmal ist es Heinrich von Kleists Der zerbrochne Krug, bei dem Mateja Koležnik im Cuvilliéstheater Regie führt, Premiere ist am Freitag, 28. November. Das Lustspiel gehört zu den gern gespielten Klassikern, parallel steht es etwa im Münchner Volkstheater im Programm. Dort hat Mathias Spaan die Geschichte vom Dorfrichter Adam inszeniert, der über sich selbst zu Gericht sitzt und dabei möglichst versucht, sein Verbrechen zu vertuschen. Dass sich die beiden Produktionen von Koležnik und Spaan irgendwie ähneln, ist dabei nicht zu erwarten.

Während am Staatstheater in München Kleists Klassiker Premiere feiert, wird am selben Abend am Staatstheater in Nürnberg zeitgenössische Dramatik gezeigt. Druck von Arad Dabiri wurde 2024 auf dem Heidelberger Stückemarkt ausgezeichnet. Es erzählt vom Geschwisterpaar Hassan und Shirin, die auf das Gerichtsurteil über ihren Drogen dealenden Bruder warten. Beide bewerten die Situation unterschiedlich: Fehlt der Wille zur Anpassung oder gibt das System einem keine Chance? Inszenieren wird Regisseur Tuğsal Moğul, dessen Arbeiten mehrfach ausgezeichnet wurden und die sich zentral mit Erwartungen an Anpassung und mit Selbstbehauptung beschäftigen.

Die Münchner Kammerspiele setzen in ihrer Premiere am 4. Dezember ebenfalls auf Zeitgenössisches. Avishai Milstein hat im Auftrag des Theaters Play Auerbach! geschrieben. Der israelische Autor, Regisseur und Dramaturg widmet sich Philipp Auerbach, der Auschwitz überlebte und nach Kriegsende von den Amerikanern als „Staatskommissar für rassisch, politisch und religiös Verfolgte“ eingesetzt wurde. 1952 verurteilte ihn ein Münchner Gericht wegen Korruption und Veruntreuung von Staatsgeldern, Auerbach beging Suizid, zwei Jahre später wurde er rehabilitiert.

Milstein entwickelt keinen dokumentarischen Abend, sondern „destilliert mit schonungslos schwarzem Humor wahre und erfundene Begegnungen aus Auerbachs hart geprüfter Existenz“, wie es in der Ankündigung heißt. Seine „Erinnerungsrevue“ spielt in einer Zukunft, „in der es so gut wie kein jüdisches Leben in Deutschland mehr gibt, aber eben auch keine Theater“ und in der eine Laientruppe eine „Auerbach-Gedenkrevue“ probt, die komplett aus dem Ruder läuft.

Wer abseits der großen Bühnen in München nach Uraufführungen sucht, wird übrigens auch nicht enttäuscht. Die Regisseurin Fabiola Kuonen setzt sich in Raptures ausgehend von 50 Interviews mit dem Nein-Sagen, mit Selbstermächtigung, Verweigerung und Ohnmacht von Frauen auseinander. Dabei kombiniert sie unterschiedliche ästhetische Zugänge, indem sie eine Schauspielerin, eine Tänzerin und eine Musikerin agieren lässt (27. bis 29.11., HochX).

Maximilian Brückner und die Riederinger Musikanten in großer Besetzung sind mit „Räuber Kneißl“ im Künstlerhaus am Lenbachplatz zu sehen. (Foto: Dominik Schachten)

Für die nächste Premiere in seinem „Theater und so fort“ hat Heiko Dietz À la du Barry geschrieben. Er versammelt darin Aletta Jacobs, Meena Keshwar Kamal, Audre Lorde, Simone de Beauvoir und Marie Haushofer zu einem fiktiven Gespräch. Die Frauen erwarten ihre Freundin Lina, eine Frauenrechtlerin, die aus der Haft entlassen werden soll. Die Premiere ist am 29. November.

Am selben Tag tritt Maximilian Brückner als Räuber Kneißl im Künstlerhaus am Lenbachplatz auf. Mit dabei sind die Riederinger Musikanten. Brückner hat den bayerischen Volkshelden schon 2003 am Münchner Volkstheater gespielt. 2008 war er der Räuber Kneißl in Marcus H. Rosenmüllers Verfilmung dieses Stoffes. Die Rolle scheint ihn, wie sein ikonischer Boandlkramer aus dem „Brandner Kasper“, einfach nicht mehr loszulassen.