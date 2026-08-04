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Ewald Arenz’ neuer RomanÄlterwerden mit Stil: So gelingt der Tanz durchs Leben

Lesezeit: 3 Min.

Ewald Arenz, geboren 1965 in Nürnberg, ist Gymnasiallehrer und Schriftsteller – und in der Regel stilvoll gekleidet.
Ewald Arenz, geboren 1965 in Nürnberg, ist Gymnasiallehrer und Schriftsteller – und in der Regel stilvoll gekleidet. Monika Höfler

Seit einigen Jahren zählt Ewald Arenz zu den populärsten Autoren Deutschlands. Sein neuer Bestseller umtänzelt die Frage nach dem richtigen Leben – kann die Vater-Tochter-Geschichte „Fünf, sechs, sieben, acht“ überzeugen?

Von Bernhard Blöchl

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Die Regentropfen auf dem Blech des Fensterbretts. Das Klacken eines Rollkoffers auf den Fugen der Steine. Eine komplizierte Flap-and-Wing-Drehung beim Steppen. Anton mag vertrackte Rhythmen. „Alles war Musik, alles war Takt.“

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