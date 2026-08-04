Die Regentropfen auf dem Blech des Fensterbretts. Das Klacken eines Rollkoffers auf den Fugen der Steine. Eine komplizierte Flap-and-Wing-Drehung beim Steppen. Anton mag vertrackte Rhythmen. „Alles war Musik, alles war Takt.“
Ewald Arenz’ neuer RomanÄlterwerden mit Stil: So gelingt der Tanz durchs Leben
Lesezeit: 3 Min.
Seit einigen Jahren zählt Ewald Arenz zu den populärsten Autoren Deutschlands. Sein neuer Bestseller umtänzelt die Frage nach dem richtigen Leben – kann die Vater-Tochter-Geschichte „Fünf, sechs, sieben, acht“ überzeugen?
Von Bernhard Blöchl
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