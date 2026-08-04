Schauspieler und Autor Arnd Schimkat : „Leute, lasst den Komikern ihren Humor“

Kann man Komik lernen? Warum ist Lachen gesund? Und warum erlebt die Komödie gerade in düsteren Zeiten eine Renaissance? Arnd Schimkat kennt die Antworten. Der Schauspieler und Autor hat ein Lehrbuch für Humorschaffende geschrieben – nur bei der „Cancel-Culture“ versteht er keinen Spaß.