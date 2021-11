Von Martin Bernstein

Ein "Netzwerk von Kameraden" seien sie, behaupteten die Rechtsterroristen des "Nationalsozialistischen Untergrunds" (NSU). Und sie töteten - in München den Ramersdorfer Habil Kılıç am 29. August 2001 sowie Theodoros Boulgarides am 15. Juni 2005 in dessen Schlüsseldienst an der Trappentreustraße. Die Mörder Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos sind seit zehn Jahren tot, die Mörderin Beate Zschäpe sitzt im Gefängnis. 88 Adressen potenzieller Anschlagsopfer hatte der NSU allein in München gesammelt, auf einem Stadtplan mögliche Ziele notiert. Darunter waren Informationen, die nur Ortskundige haben konnten. Boulgarides etwa hatte seinen Laden erst zwei Wochen zuvor eröffnet. Nichts deutete auf den Migrationshintergrund des Inhabers hin. Zwei Tage nach dem Mord sollen zwei Münchner Rechtsextremisten in unmittelbarer Tatortnähe kontrolliert worden sein.