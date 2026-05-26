Zum Hauptinhalt springen

Zehn Touren durch die „Hauptstadt der Bewegung“NS-Täter und Verfolgte – Tür an Tür

Lesezeit: 4 Min.

Bekannte Nazi-Größe: Hermann Fegelein (links). Aus welchem Milieu das Mitglied der Waffen-SS stammte – unter anderem das führt Kaevan Gazdar in seinem neuen Buch aus.
Bekannte Nazi-Größe: Hermann Fegelein (links). Aus welchem Milieu das Mitglied der Waffen-SS stammte – unter anderem das führt Kaevan Gazdar in seinem neuen Buch aus. Stadtarchiv München

Mit einem neuen Buch, das Spaziergänge empfiehlt, lässt sich erleben, wie engmaschig das Netz des nationalsozialistischen Terrorstaats in München gewebt war. Die Routen führen zu etlichen Orten, die eindrucksvoller sind als die bekannten Nazi-Bauten.

Von Wolfgang Görl

Das jüdische Ehepaar Sylvia und Max Klar lebte in einem Jugendstilbau in der Jutastraße 24 in Neuhausen. Beide standen der SPD nahe und kämpften schon in den 1920er-Jahren gegen den Antisemitismus, der, angeheizt von Hitler und anderen völkischen Agitatoren, das soziale Klima in München vergiftete.

Zur SZ-Startseite

Patienten der Anstalt Eglfing-Haar
:Als Alois Dallmayr von den Nazis ermordet wurde

Mit Zeichnungen und Briefen versuchten der Neffe des Delikatessen-Händlers und andere, auf ihre Lage in der sogenannten Heil- und Pflegeanstalt Eglfing-Haar aufmerksam zu machen.  Über drei Schicksale und das Grauen der „Hungerhäuser“.

SZ PlusVon Barbara Galaktionow

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite