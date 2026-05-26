Mit einem neuen Buch, das Spaziergänge empfiehlt, lässt sich erleben, wie engmaschig das Netz des nationalsozialistischen Terrorstaats in München gewebt war. Die Routen führen zu etlichen Orten, die eindrucksvoller sind als die bekannten Nazi-Bauten.

Das jüdische Ehepaar Sylvia und Max Klar lebte in einem Jugendstilbau in der Jutastraße 24 in Neuhausen. Beide standen der SPD nahe und kämpften schon in den 1920er-Jahren gegen den Antisemitismus, der, angeheizt von Hitler und anderen völkischen Agitatoren, das soziale Klima in München vergiftete.