Mirjam Zadoff, die Direktorin des NS-Dokumentationszentrums, wird München verlassen. Von März kommenden Jahres an wird sie das Haus der Geschichte Österreich leiten. Das gab die Österreichische Nationalbibliothek, unter deren Dach das Museum angesiedelt ist, am Dienstag bekannt. Eine Sprecherin des Münchner Kulturreferats bestätigte den Weggang Zadoffs. Sie ist seit 2018 Chefin des NS-Dokuzentrums.

„Mirjam Zadoff überzeugt als erfahrene, international renommierte und vielfach ausgezeichnete Kulturmanagerin und promovierte Historikerin mit einem Feuerwerk an innovativen Ideen“, wird der Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats des Museums in Wien, Oliver Rathkolb, in der Mitteilung zitiert. Zadoff ist laut Nationalbibliothek aus einer Gruppe von zwölf Personen ausgewählt worden, die sich beworben hätten. Zadoff bringe „wertvolle Expertise im Bereich Museumsbau mit“, erklärt Michaela May, Generaldirektorin der Nationalbibliothek.

Mirjam Zadoff, 1974 in Innsbruck geboren, studierte Geschichte und Judaistik in Wien, promovierte 2006 und habilitierte sich 2013 an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Anschließend leitete sie einen Lehrstuhl für Geschichte und Jüdische Studien an der Indiana University Bloomington in den USA.

Seit Beginn ihrer Tätigkeit in München lehrt sie an der LMU und an der Technischen Universität. Österreichische, europäische und jüdische Geschichte, Geschichte des Nationalsozialismus und des Holocaust zählen zu ihren Forschungsschwerpunkten. Einen Namen machte sie sich auch als Autorin mehrerer Bücher. Erst vor wenigen Tagen hielt sie in der Frankfurter Paulskirche die Laudatio auf den Gewinner des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Philippe Sands.

Ihr Weggang ist ein schwerer Verlust für München. Zadoff hat das 2015 eröffnete Dokuzentrum als Ort der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus etabliert und darüber hinaus das Haus zu einem kulturellen Zentrum Münchens entwickelt, mit Veranstaltungen etwa zu Zeitgeschichte, Politik, Literatur und zeitgenössischer Kunst. Unter ihrer Leitung wurden Ausstellungen zu Themen gezeigt, die bisher kaum öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hatten, etwa zu queerem Leben von 1900 bis 1950. Insgesamt sind laut Dokuzentrum 20 Ausstellungsprojekte und Interventionen in Zadoffs Zeit realisiert worden.

„Ich gratuliere Mirjam Zadoff zu dieser neuen, herausfordernden Position in Wien und danke ihr von Herzen für die langjährige vertrauensvolle und auf vielen Ebenen sehr bereichernde Zusammenarbeit“, wird Münchens Kulturreferent Marek Wiechers in einer Mitteilung zitiert. Unter ihrer Leitung sei das Dokuzentrum zu einer international vernetzten und über die Grenzen der Stadt hinaus „höchst anerkannten Kultureinrichtung“ geworden.

„Ich freue mich sehr auf die große Aufgabe“, sagt Zadoff laut der Mitteilung aus Wien. Das Haus der Geschichte Österreich wurde 2018 als erstes zeitgeschichtliches Museum des Bundes in der Neuen Burg in Wien eröffnet. 2023 wurde beschlossen, dass es ins Museumsquartier umziehen soll. Den Neubau dort und die Entwicklung einer neuen Dauerausstellung zählt Zadoff zu ihren Hauptaufgaben.