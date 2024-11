Nach einem dieser Vorfälle half ihr eine der Gebärdensprache mächtige Polizistin, die Nora-App auf ihr Handy zu installieren. Mit der App ist es möglich, per Knopfdruck einen Notruf abzusetzen – so, als würde man die 110 anrufen. Über die Ortungsfunktion teilt die App den Standort an die Einsatzzentrale mit, die dann darauf reagieren kann. Besonders geeignet ist die App für Menschen mit Sprech- oder Hör-Einschränkungen oder mangelnden Sprachkenntnissen. Auch in Fällen, in denen der Alarmierende nicht sprechen kann oder will, ist die App nützlich.

Die 30-jährige Frau konnte die App schon bald einsetzen: Denn obwohl das Familiengericht ein Kontaktverbot erlassen hatte, näherte sich der frühere Lebensgefährte am vergangenen Mittwoch erneut ihrer Wohnung. Die Frau setzte einen Alarm ab, die Polizei nahm den Mann fest, ein Richter schickte ihn in Untersuchungshaft.

Die Nora-App kann kostenlos unter www.nora-notruf.de heruntergeladen werden.