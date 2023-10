Viele Frauen kommen zu spät in die Notaufnahme, häufig werden Diagnosen zu spät gestellt, weil sie andere Symptome haben als Männer.

Das Geschlecht eines Patienten kann im Notfall über Leben und Tod entscheiden. Warum das noch immer so ist und was man dagegen tun kann, darüber will nun ein Projekt der München Klinik aufklären.