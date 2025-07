Bei der Grabpflege auf dem Münchner Nordfriedhof ist am Wochenende eine über 90 Jahre alte Münchnerin überfallen und ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit den Halsketten seines Opfers. Die Frau blieb hilflos am Boden liegen. Erst nach etwa 20 Minuten fanden Friedhofsbesucher die Seniorin und riefen die Polizei.

Die Attacke ereignete sich nach Polizeiangaben am Sonntag gegen 14 Uhr auf dem im Stadtteil Schwabing an der Ungererstraße gelegenen Friedhof. Ein etwa 25 bis 30 Jahre alter, 1,75 Meter großer Mann mit ungepflegter Frisur griff die Münchnerin demnach an und riss ihr die um den Hals getragenen Ketten ab. Die Frau stürzte dabei zu Boden und konnte nicht selbständig wieder aufstehen. Sie wurde jedoch laut Polizei nicht verletzt.

Der Täter konnte durch die von Friedhofsbesuchern alarmierte Polizei nicht gefasst werden. Die erbeuteten Halsketten haben einen Wert von etwa 200 Euro. Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Im Sommer vor einem Jahr hatte eine Serie ähnlicher Raubüberfälle die Münchner Polizei beschäftigt. Auch damals waren Seniorinnen die Ziele, die Überfälle ereigneten sich immer an Wochenenden. Damals hatten die Opfer übereinstimmend von einer Narbe berichtet, die der Angreifer im Gesicht gehabt haben soll.