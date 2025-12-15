Ein 38 Jahre alter Mann ist festgenommen worden, weil er in der Sauna des Nordbads eine Frau sexuell belästigt haben soll.

Die 60-Jährige lag am Sonntag gegen 21 Uhr unbekleidet und mit geschlossenen Augen auf einer Liege in der Sauna. Der Mann näherte sich ihr und leckte an ihren Brüsten. Die Frau schreckte auf, gab ihm eine Ohrfeige und rief um Hilfe.

Der Bademeister hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die nahm den mit 1,2 Promille Alkoholisierten mit; er soll einem Ermittlungsrichter wegen der Haftfrage vorgeführt werden.