Von Heiner Effern

Die JU im Münchner Norden bekennt sich gerne dazu, den rechten Rand der CSU ansprechen zu wollen. Besonders gerne bedient sie ihre Klientel über das soziale Netzwerk Facebook. Dort macht sie mit Posts mal die Kanzlerin an, immer gerne die Linke, im Prinzip aber alle Parteien links von ihr (also fast alle). Das hat ihr schon einmal den Facebook-Preis der JU Deutschland eingebracht. Dabei arbeitet sie oft mit plakativen Bildern, wie zum Beispiel bei ihrer Sicht auf ein rot-rot-grünes Bündnis. Dafür verwendete sie das historische Foto einer Sowjet-Flagge, die als Zeichen des Siegs der Alliierten über dem Berliner Reichstag schwebt.

Derzeit ist auf der Seite des Kreisverbands Nord allerdings eine ganz in schwarz gehaltene Kachel in eigener Sache zu lesen. "Wir haben uns immer mit viel Leidenschaft engagiert... Jetzt sind wir in großer Not... und bitten um eure Solidarität", heißt es dort. Die Sache ist die: Die JU im Norden wollte an die Verbrechen des DDR-Regimes zum Tag des Mauerbaus erinnern. Dafür hat sie mehrfach ein ebenfalls berühmtes Foto verwendet, auf dem ein DDR-Soldat über einen Stacheldrahtzaun springt und so in den Westen flieht. Was die JU nicht bedacht hatte: Auf diesem Bild liegen Urheberrechte. Die Eigentümer bitten sie nun zur Kasse, von einem fünfstelligen Betrag als Maximum geht der Vorsitzende Alexander Rulitschka aus. Der Jahresetat seines Kreisverbands beträgt 2000 Euro. Deshalb geht die JU nun auf Betteltour. Dafür erhält sie Spott von Linken und Gaben von Freunden. Rulitschka zufolge von beidem nicht wenig. Insolvenz und das Ende der oft "provokanten" Posts seien kein Thema mehr, sagt er.