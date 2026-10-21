Es ist Zufall, trotzdem läuft das Treffen mit Nora Abdel-Maksoud ein bisschen so ab, als hätte man eines ihrer Stücke erwischt. Hauptfigur: die 1983 in München geborene Dramatikerin selbst. Vor dem Gespräch schreibt sie rechtzeitig, dass sie zu spät kommt. Sie ist mit dem Auto liegen geblieben auf einer achtspurigen Straße und wartet auf den Pannendienst. Nach dem Interview erwischt es sie ein zweites Mal, wieder muss sie die Pannenhilfe anrufen. Diesmal steckt sie im Fahrstuhl fest. Sie schreibt dazu nur trocken, dass das ein wirklich guter Witz sei. Wenn jemand etwas aus diesen absurden Zufällen machen kann, dann sicher Nora Abdel-Maksoud. Für ihre satirischen Stücke – drei davon mit Uraufführung in den Münchner Kammerspielen – erhält sie nun den Theaterpreis der Stadt München.