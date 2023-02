Nach langer Zwangspause wird am Freitag auf dem Nockherberg wieder derbleckt - trotz Krisen und Krieg. Welcher Politiker sich in jüngster Zeit besonders dafür empfohlen habe? Salvatorredner Schafroth muss da nicht lang nachdenken.

Von Wolfgang Görl

Zwei Jahre Corona-Pandemie, dann der russische Angriff auf die Ukraine im Februar 2022: Die Derblecker auf dem Nockherberg haben eine verdammt lange - pardon der billige Scherz - Durststrecke hinter sich. Am kommenden Freitag, 19 Uhr, soll wieder alles so werden wie früher, eine Aussicht, die Paulaner-Geschäftsführer Andreas Steinfatt beinahe euphorisch stimmt: "Wir sind einfach froh, dass wir wieder zurück sind in der Tradition."

Detailansicht öffnen So schaut Nikola Norgauer normalerweise aus. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Gewiss, noch immer tobt der Krieg, wegen dem man die Salvatorprobe im vergangenen Jahr abgesagt hatte. Aber heuer, so Steinfatt, dürfe man ein Comeback wagen. Die Zeit sei reif, dass die Menschen wieder zur Freude zurückfinden. "Wir sollten uns nicht unsere Traditionen von Kriegstreibern nehmen lassen, sondern wir sollten unseren Weg weiter fortführen."

Zur Tradition des Politiker-Derbleckens zählt auch der Appetitanregungstermin des Bußpredigers und der Singspiel-Macher, und so geben der Salvatorredner Maximilian Schafroth sowie Stefan Betz und Richard Oehmann, die das Singspiel geschrieben und inszeniert haben, am Dienstag den wie immer neugierigen Presseleuten Auskunft über den letzten Stand der Dinge in puncto Aufführung.

Oehmann bedauert gleich mal, dass es in der aktuellen Politik an komischem Personal fehle, anders als früher, als man "in Seehofer und Scheuer noch ein paar unbekümmerte Schmarrn-Benis" hatte, wohingegen die Mitglieder des bayerischen Kabinetts kein Mensch kenne, "weil der Söder ja alles selber macht". Angesichts dieser Misere haben sich die Singspiel-Autoren entschlossen, eine einzelne Person auszuwählen, um damit den Gesamtzustand der CSU darzustellen. Wer das wohl ist? "Eine Figur, die viel Raum für Fantasie lässt", orakelt Stefan Betz. Gut möglich, dass auch in dieser Figur der Tausendsassa Söder steckt, erstmals gedoubelt - Stephan-Zinner-Fans müssen jetzt ganz stark sein - von Thomas Unger.

Außerdem bekommt Deutschland wieder eine Kanzlerin: Die Schauspielerin Nikola Norgauer wird beim Singspiel Olaf Scholz geben - eine kleine Zeitenwende sozusagen.

Eigentlich sind Rede und Singspiel ein noch größeres Geheimnis als der Finanzierungsplan der zweiten Münchner Stammstrecke, aber einiges trauten sich die Autoren dann doch zu verraten. "Wir werden diesmal", raunt Betz, "fast zwei Handvoll ausgewählter Politiker auf einer einsamen Insel stranden lassen." Einige von ihnen hatten den Auftrag, in irgendeinem Land Gas aufzutreiben, wobei ihre Regierungsmaschine auf dem Eiland eine Notlandung machen musste.

Nach allem, was man hört, wird es auf dieser Insel zu Konflikten kommen, die Minister Lindner und Habeck etwa werden wenig Gelegenheit haben, friedlich die Strandidylle zu genießen. Generell, sagt Oehmann, ist so viel passiert im vergangenen Jahr, viel mehr, als auf die Salvatorbühne passt. Allein über die Grünen, fügt Betz hinzu, könnte man ein eigenes Nockherberg-Programm schreiben. Oehmann wiederum ist froh, nicht auch noch irgendwas über Corona ins Spiel bringen zu müssen. "Wir mogeln uns an den vielen Weltuntergängen vorbei, und dadurch, dass wir alle auf der Insel sind, haben wir unserer Extra-Krise."

"Ich finde es gerade jetzt wichtig, sich hinzustellen und kritisieren zu dürfen"

Bei der Frage, welcher Politiker sich in jüngster Zeit besonders fürs Derblecken empfohlen habe, muss Bußprediger Schafroth nicht lange überlegen: "Ich glaub, wir wissen alle, wer das ist (allgemeines Gelächter). Es ist für mich der Hubert." Den Nachnamen Aiwanger braucht er nun wirklich nicht mehr sagen.

Aber natürlich ist auch Ministerpräsident Markus Söder eine große Nummer, wie überhaupt Kontraste in seiner Rede eine wichtige Rolle spielen werden. Im Übrigen wäre es Schafroth sehr wichtig, dass Wirtschaftsminister Habeck auf den Nockherberg kommt - warum auch immer. Leider aber fehlt dessen Zusage noch, weshalb Schafroth flehentliche Grüße nach Berlin sendet und den Minister mit dem Versprechen lockt, bei der Salvatorprobe sei die Verpflegung gesichert.

Sofern die drei Brettlkünstler nicht geflunkert haben, wird Schafroth auch die Aufgabe übernehmen, das so gar nicht komische Thema Krieg anzusprechen. Zum Schluss seiner Rede, dann, wenn alle, die es verdienen, ihr Fett abgekriegt haben, will er noch einige nachdenkliche Töne anschlagen. Dabei werde er auch musikalische Elemente einbauen, denn mit Musik lässt sich manches noch einmal anders sagen als mit Worten.

Eines liegt Schafroth auch noch am Herzen: "Ich finde es gerade jetzt wichtig, sich hinzustellen und kritisieren zu dürfen." Das sei nicht selbstverständlich, in vielen Ländern der Welt, siehe auch Russland, sei das ganz anders. Wie gut, dass es wenigstens hier so etwas gebe wie das Politikerderblecken: "Dass Politiker, die die Macht in Händen halten, die die Hosen anhaben, sich Kritik anhören müssen und - das ist das Schöne am Nockherberg - sich dabei noch filmen lassen."