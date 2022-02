Von Philipp Crone

Es wird wieder derbleckt. Nach zwei Jahren Quasi-Pause wird es am Sonntag, 24. April, wieder eine Salvator-Probe am Nockherberg geben, teilte die Paulaner-Brauerei am Mittwochmorgen mit. Im Jahr 2020 wurde das Derblecken noch kurzfristig abgesagt, 2021 gab es dann einen digitalen Anstich.

Aber so ein bierdunstiges Ereignis, bei dem vor allem die Festrede ja davon lebt, dass im Saal gelacht, gejohlt oder gejault wird, bevor man wieder die Krüge hebt auf die nächste gelungene Pointe gegen einen möglichst anwesenden Politiker, so etwas ist digital eigentlich auch eher ein Ausfall. Am 24. April wird es nun mit Rede, Gästen und Singspiel ein Comeback geben. "Wir wollten die Salvator-Probe in gewohnter Form stattfinden lassen, endlich wieder Gastgeber sein und gemeinsam anstoßen", sagt Andreas Steinfatt, Geschäftsführer der Paulaner Brauerei. "Deswegen haben wir uns für einen späteren Termin entschieden." Natürlich sei ein Nockherberg im April etwas ungewöhnlich, "aber was ist in Zeiten wie diesen schon normal".

Eine Salvator-Probe im April ist im Übrigen nicht so speziell wie man denkt, heißt es weiter in der Mitteilung der Brauerei, denn die Paulaner-Mönche hätten diesen Brauch im 17. und 18. Jahrhundert immer rund um den 2. April begangen, dem Tag des Ordensgründers Franz von Paola. Die Fastenrede wird wieder von Maximilian Schafroth gehalten, das Singspiel verantworten Stefan Betz und Richard Oehmann.