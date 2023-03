Von René Hofmann

"Richtlinienkompetenz", "Pimmelpolitik", "Le Stadt - c'est moi" - der Nockherberg 2023 bot viele Reizpunkte. Am Ende aber dürfte von diesem Abend vor allem ein Gefühl in Erinnerung bleiben. Ein Gefühl, das am besten mit einem Wort beschrieben ist, das während der ganzen Veranstaltung kein einziges Mal fiel: "Zeitenwende".