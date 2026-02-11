Schon einmal auf die Schuhe des Bundesinnenministers geachtet? Alexander Dobrindt (CSU) trägt nämlich recht schicke Modelle. Sagt zumindest Wowo Habdank. Und der wird es wissen, denn die Person Dobrindt hat er die letzten Monate studiert. Der Schauspieler muss, nein, hat die Ehre, den Bundesinnenminister Anfang März beim Singspiel auf dem Nockherberg zu persiflieren. Zuvor hatte er jahrelang den Anton Hofreiter (Grüne) gegeben, eine ganz andere Persona. Aber eine Gemeinsamkeit, die haben sie dann doch alle drei, der Dobrindtalex, der Hofreitertoni und der Schauspieler selbst: einen ähnlichen Schuhgeschmack.