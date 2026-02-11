Schon einmal auf die Schuhe des Bundesinnenministers geachtet? Alexander Dobrindt (CSU) trägt nämlich recht schicke Modelle. Sagt zumindest Wowo Habdank. Und der wird es wissen, denn die Person Dobrindt hat er die letzten Monate studiert. Der Schauspieler muss, nein, hat die Ehre, den Bundesinnenminister Anfang März beim Singspiel auf dem Nockherberg zu persiflieren. Zuvor hatte er jahrelang den Anton Hofreiter (Grüne) gegeben, eine ganz andere Persona. Aber eine Gemeinsamkeit, die haben sie dann doch alle drei, der Dobrindtalex, der Hofreitertoni und der Schauspieler selbst: einen ähnlichen Schuhgeschmack.
Das Nockherberg-Ensemble„Alle Ausrutscher sind herzlich willkommen, Herr Merz“
Lesezeit: 2 Min.
Bei der Vorstellung der Darsteller für das Singspiel freuen sich die Beteiligten über reichlich Vorlagen aus der Politik. Zwischen die bitterbösen und mordslustigen Bemerkungen schleichen sich aber auch ernste Töne.
Von Max Fluder
Schauspiel-Überraschung:„Ich war auf Kriegsfuß mit der Institution Schauspielschule“
Marlene Markt, das neue Gesicht in Marcus H. Rosenmüllers Film „Extrawurst“ über ihr Kino-Engagement, ohne je gedreht zu haben, das Geheimnis guter Pointen und ihren ersten Bühnenauftritt – splitternackt.
Lesen Sie mehr zum Thema