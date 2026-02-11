Zum Hauptinhalt springen

Das Nockherberg-Ensemble„Alle Ausrutscher sind herzlich willkommen, Herr Merz“

Lesezeit: 2 Min.

Sie bestreiten das Singspiel am 4. März: die Schauspieler Thomas Unger, David Zimmerschied, Judith Toth, Sina Reiß, Wowo Habdank, Nikola Nargauer, Thomas Limpinsel und Gerhard Wittmann (v.l.n.r.).
Sie bestreiten das Singspiel am 4. März: die Schauspieler Thomas Unger, David Zimmerschied, Judith Toth, Sina Reiß, Wowo Habdank, Nikola Nargauer, Thomas Limpinsel und Gerhard Wittmann (v.l.n.r.). (Foto: Robert Haas)

Bei der Vorstellung der Darsteller für das Singspiel freuen sich die Beteiligten über reichlich Vorlagen aus der Politik. Zwischen die bitterbösen und mordslustigen Bemerkungen schleichen sich aber auch ernste Töne.

Von Max Fluder

Schon einmal auf die Schuhe des Bundesinnenministers geachtet? Alexander Dobrindt (CSU) trägt nämlich recht schicke Modelle. Sagt zumindest Wowo Habdank. Und der wird es wissen, denn die Person Dobrindt hat er die letzten Monate studiert. Der Schauspieler muss, nein, hat die Ehre, den Bundesinnenminister Anfang März beim Singspiel auf dem Nockherberg zu persiflieren. Zuvor hatte er jahrelang den Anton Hofreiter (Grüne) gegeben, eine ganz andere Persona. Aber eine Gemeinsamkeit, die haben sie dann doch alle drei, der Dobrindtalex, der Hofreitertoni und der Schauspieler selbst: einen ähnlichen Schuhgeschmack.

Zur SZ-Startseite

Schauspiel-Überraschung
:„Ich war auf Kriegsfuß mit der Institution Schauspielschule“

Marlene Markt, das neue Gesicht in Marcus H. Rosenmüllers Film „Extrawurst“ über ihr Kino-Engagement, ohne je gedreht zu haben, das Geheimnis guter Pointen und ihren ersten Bühnenauftritt – splitternackt.

SZ PlusInterview von Sabine Buchwald

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite