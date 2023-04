Eine junge Frau, die nach einem Toilettengang auf dem Starkbierfest am Nockherberg stark blutete, ist nicht Opfer eines Sexualdelikts geworden. Ermittlungen ergaben, dass ein unglücklicher Unfall Ursache für die Verletzungen war, wie die Polizei am Mittwoch bekanntgab. Die 24-Jährige war am 16. März mit mehreren Bekannten auf dem Starkbierfest. Gegen 23 Uhr kam sie von der Toilette zurück und war verwirrt und blutete im Unterleib stark. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus, in dem sie notoperiert wurde.

Die Polizei ging zunächst von einem Sexualdelikt aus und leitete intensive Ermittlungen ein. Diese sowie medizinische Untersuchungen ergaben jedoch, dass sich die Frau wohl bei einem Sturz auf der Toilette verletzt habe. Wie und wo dieser genau zustande kam, lasse sich im Nachhinein nicht mehr feststellen. Das Problem sei, dass sich die zu dem Zeitpunkt alkoholisierte Frau an nichts mehr erinnern könne, sagte Polizeisprecher Werner Kraus. Die 24-Jährige aus dem Landkreis Dachau habe das Ergebnis der Ermittlungen mit großer Erleichterung zur Kenntnis genommen, hieß es.