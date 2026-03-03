Hunderte Zeitungsartikel und 30 Stunden Videomaterial seit 2010 hat Jonas Schützeneder ausgewertet zum Nockherberg, dem bayerischen Super Bowl, wie er das Derblecken nennt, das an diesem Mittwochabend wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Der 35-Jährige lehrt an der Bundeswehruniversität München Digitaljournalismus und hat nach der Recherche klare Vorschläge, was sich beim Starkbieranstich von Paulaner ändern sollte.