Nockherberg-Forscher„Die direkten Attacken waren früher schärfer“

Lesezeit: 4 Min.

Szene des Singspiels im vergangenen Jahr.
Szene des Singspiels im vergangenen Jahr. (Foto: Robert Haas)

Jonas Schützeneder, Professor für Digitaljournalismus, zur Frage, ob Stephan Zinner einen guten Start haben wird, warum Maxi Schafroth gehen musste und das Singspiel besser ankommt als die Fastenpredigt.

Interview von Philipp Crone

Hunderte Zeitungsartikel und 30 Stunden Videomaterial seit 2010 hat Jonas Schützeneder ausgewertet zum Nockherberg, dem bayerischen Super Bowl, wie er das Derblecken nennt, das an diesem Mittwochabend wieder die Aufmerksamkeit auf sich ziehen wird. Der 35-Jährige lehrt an der Bundeswehruniversität München Digitaljournalismus und hat nach der Recherche klare Vorschläge, was sich beim Starkbieranstich von Paulaner ändern sollte.

Stephan Zinner als Fastenprediger
:„Man sollte die politische Landschaft nicht überschätzen“

Der Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner hat auf dem Nockherberg jahrelang Markus Söder gedoubelt. Heuer hält er erstmals die Fastenrede. Was das Publikum von ihm erwarten darf.

SZ PlusInterview von Philipp Crone

