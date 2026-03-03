Hunderte Zeitungsartikel und 30 Stunden Videomaterial seit 2010 hat Jonas Schützeneder ausgewertet zum Nockherberg; dem bayerischen Super Bowl, wie er das Derblecken nennt. Der 35-Jährige lehrt an der Bundeswehruniversität München Digitaljournalismus und hat nach der Recherche klare Vorschläge, was sich beim Starkbieranstich von Paulaner ändern sollte.