Hunderte Zeitungsartikel und 30 Stunden Videomaterial seit 2010 hat Jonas Schützeneder ausgewertet zum Nockherberg; dem bayerischen Super Bowl, wie er das Derblecken nennt. Der 35-Jährige lehrt an der Bundeswehruniversität München Digitaljournalismus und hat nach der Recherche klare Vorschläge, was sich beim Starkbieranstich von Paulaner ändern sollte.
Nockherberg-Forscher„Die direkten Attacken waren früher schärfer“
Lesezeit: 4 Min.
Jonas Schützeneder, Professor für Digitaljournalismus, über die Frage, warum Stephan Zinner einen guten Start haben wird, Maxi Schafroth gehen musste und das Singspiel besser ankommt als die Rede.
Interview von Philipp Crone
Stephan Zinner als Fastenprediger:„Man sollte die politische Landschaft nicht überschätzen“
Der Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner hat auf dem Nockherberg jahrelang Markus Söder gedoubelt. Heuer hält er erstmals die Fastenrede. Was das Publikum von ihm erwarten darf.
Lesen Sie mehr zum Thema