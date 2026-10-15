Boris Becker hielt früher viele Bälle gleichzeitig hoch, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg. So gehörten ihm zum Beispiel drei Mercedes-Autohäuser in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist nun schon länger her – die Liebe zur Automarke mit dem Stern scheint sich aber in seiner früheren Kernfamilie gehalten zu haben. Noah Becker, der erstgeborene Sohn der Tennislegende, sowie Ex-Frau Barbara Becker schlugen am Mittwochabend am Odeonsplatz auf. Im zentralen Showroom von Mercedes-Benz ward eine Skulptur enthüllt.

Noah Becker, 32 Jahre alt, ist nämlich Künstler. In Miami aufgewachsen, lebt er nun in Berlin und versucht sich in mehreren Disziplinen: Malerei, Skulptur, Installation, Performance und Sound. Im Ludwig Museum Koblenz beispielsweise zeigte er kürzlich farbintensive, großformatige Gemälde in Öl auf Leinwand, Collagen oder Holzarbeiten. Dem Kunst-Magazin Monopol erklärte er sich so: „Viele meiner Arbeiten befassen sich mit gesellschaftskritischen Themen, über die nicht jeder sprechen will, vor denen ich mich auch fürchte. Aber ich kann meine Erfahrungen als mixed-race kid, das eine interessante Kindheit hatte, der Kunst hinzufügen.“

Publizistin und Politikerin Patrizia Riekel (links) ist auch in den Genuss des „Wirk-Sprays“ von Barbara Becker gekommen. Foto: Stephan Rumpf

Hier wird die Skulptur vom Künstler enthüllt. Foto: Stephan Rumpf

Anlässlich des Jubiläumsjahres von Mercedes-Benz (vor 140 Jahren hatte Carl Benz sein Patent für das erste Automobil angemeldet) hat Noah Becker nun eine Skulptur entworfen. Da finden sich in einem Sockel aus transparentem Kunstharz allerlei Fahrzeugschlüssel aus den verschiedensten Mercedes-Epochen. „Ich will in einer fairen Welt leben, eine Welt voller Liebe haben“, sagte Junior Becker bei der Enthüllung seiner Skulptur vor ausgewählten Gästen und Kunden. Bevor er sich ans DJ-Pult stellte, gestand er dann noch: „Ich habe mir von meinem ersten Geld einen Mercedes gekauft. Und mit 15 einen Mercedes von meinem Vater geschrottet.“

Seine Mutter Barbara Becker, Designerin und Buchautorin, stand da nicht weit weg. Von Sorgenfalten aber keine Spur. Verfügt sie doch über ein alles heilendes Elixier, mit dem sie Vernissage-Gäste wie FDP-Stadträtin Patrizia Riekel, Kunstberaterin Mon Muellerschoen oder Agenturchefin Andrea Schoeller bereitwillig besprühte. Es handelt sich da nicht um ein Parfum, sondern um ein „Wirk-Spray“, bestehend aus Koriander und Tolu-Harz – das soll das Herz öffnen. Im Flakon steckt auch noch ein Bergkristall. Was es nicht alles gibt.