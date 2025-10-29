In der Kinokomödie „No Hit Wonder“ entdeckt Florian David Fitz die Kraft des gemeinsamen Singens. Im Gespräch erinnert sich der Schauspieler und Autor an seine musikalische Früherziehung und daran, wie es war, als sich Helene Fischer auf seinem Klavier rekelte.

Er hat die größten Hallen ausverkauft, bevor er als Ex-Promi im „Dschungelcamp“ strandete. Seine Tage als Star sind gezählt, die Bedeutungslosigkeit macht ihn depressiv. Eigentlich hat Florian David Fitz mit dem sehr blond gefärbten Daniel Nowak nicht viel gemeinsam, außer: die Liebe zur Musik.