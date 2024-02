Von Dirk Wagner

"Ich habe meine Erfüllung immer noch nicht erreicht. Mach irgendwann Schluss!", heißt es in "I Hate Myself And Want To Die", dem ursprünglich geplanten Titelstück des dritten Nirvana-Albums, das 1993 als "In Utero" erschien. Doch das Stück fehlte. Die Fans hätten den Titel zu ernst genommen, sagte Sänger Kurt Cobain. Anfang März konstatierten Mediziner in Rom einen Suizidversuch mit Schmerzmitteln, den der 27-Jährige allerdings als Unfall abtat. Einen Monat später nahm Cobain sich nach einem abgebrochenen Drogenentzug in Seattle das Leben.