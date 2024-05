Kritik von Harald Eggebrecht, München

Eine musikalische Reise der besonderen, höchst unterhaltsamen und vitalen Art wurde dieser Abend im Gärtnerplatztheater mit dem Bach Consort Wien und dem Violameister Nils Mönkemeyer. Eine Reise vom südlichen Argentinien bis nach Venezuela im Norden des südamerikanischen Kontinents, eine Reise in die verschiedenen Klangräume von Barockgitarren, der süditalienischen (!) Langhalslaute Colascione, Schlagwerk und der Viola als markanter Melodiestimme, wenn man sie so virtuos, animiert und animierend spielt wie an diesem Abend Nils Mönkemeyer.