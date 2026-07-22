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KriminalitätMann soll in München zur Nierenspende gezwungen worden sein

Lesezeit: 1 Min.

Die Staatsanwaltschaft München hat den internationalen Haftbefehl gegen ein rumänisches Duo beauftragt, das eine Nierenspende erzwungen haben soll.
Die Staatsanwaltschaft München hat den internationalen Haftbefehl gegen ein rumänisches Duo beauftragt, das eine Nierenspende erzwungen haben soll. Matthias Balk/dpa
  • Ein rumänisches Ehepaar wurde festgenommen, weil es einen Mann zur Nierenspende in einer deutschen Klinik gezwungen haben soll.
  • Das Opfer soll in München festgehalten und mit der Ermordung seiner Eltern in Rumänien erpresst worden sein.
  • Die Staatsanwaltschaft München beantragt die Auslieferung der Verdächtigen, die als herausragende Mitglieder einer verbrecherischen Gruppe gelten.
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Ein Ehepaar soll das Opfer in der Stadt festgehalten und erpresst haben. Jetzt wurde es in Rumänien festgenommen, es soll sich um herausragende Mitglieder einer verbrecherischen Gruppe handeln.

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In Rumänien sind ein Mann und eine Frau festgenommen worden, die einen anderen Mann dazu gezwungen haben sollen, in Deutschland seine Niere zu Transplantationszwecken zu spenden. Wie die für organisiertes Verbrechen zuständige Staatsanwaltschaft DIICOT in Bukarest mitteilte, wurde damit ein europäischer Haftbefehl auf Antrag aus München vollstreckt.

Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft in München bestätigte die Festnahmen auf Anfrage und kündigte an, die Auslieferung zu beantragen. Ein Haftrichter im westrumänischen Timisoara (Temesvar) solle nun über die Auslieferung der festgenommenen Rumänen nach Deutschland entscheiden.

Die Festgenommenen seien „herausragende Mitglieder“ einer „verbrecherischen Gruppe“ in Timisoara, berichtete DIICOT. Der Vorwurf laute auf „schwerer Menschenhandel zum Zwecke der Organentnahme“. Rumänischen Medienberichten zufolge handelt es sich um ein Ehepaar.

Der festgenommene Mann habe wegen eines schweren Nierenleidens ein Spenderorgan benötigt und zusammen mit der Frau das ebenfalls aus Rumänien stammende Opfer dazu gezwungen, einer Spende seiner Niere zuzustimmen – erpresst mit der Drohung, dass seine Eltern in Rumänien getötet werden könnten, berichtete DIICOT.

Zur Nierenspende soll es in einer deutschen Klinik gekommen sein

Das Opfer sei in einer Wohnung in München festgehalten worden. Die Verdächtigen hätten ihm seine Ausweise weggenommen und jeden Kontakt zu seiner Familie verhindert. Zudem habe das Opfer für die Verdächtigen unbezahlt arbeiten sowie Auto-Kaufverträge unterschreiben müssen. Zur Nierenspende sei es in einer deutschen Klinik gekommen. Das Opfer habe dabei wahrheitswidrig angegeben, ein Neffe des Verdächtigen zu sein.

Die Verdächtigen wurden nun in der südwestrumänischen Kleinstadt Caransebes gefasst. Bereits im März dieses Jahres hatten rumänische Ermittler im nahegelegenen Timisoara Hausdurchsuchungen vorgenommen, wo die Gruppe mehrere Immobilien besitzt. Zeitgleich fanden hierzu auch in München Hausdurchsuchungen statt, wie die Staatsanwaltschaft in der bayerischen Landeshauptstadt bestätigte.

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