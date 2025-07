So viel München und Bayern steckt in der neuen Serie von Nicole Kidman

Mehrere Monate lang hat Nicole Kidman in Deutschland und Österreich gedreht. Nun sind alle neuen Folgen von „Nine Perfect Strangers“ zu sehen. Zu den Motiven der US-Serie gehören der Bayerische Hof, das Werksviertel – und eine beliebte Münchner Bar.

Von Bernhard Blöchl

Nicole Kidman sitzt am Tresen in Falk’s Bar im Bayerischen Hof und isst Pommes einer bekannten Fast-Food-Kette. Ihre philippinische Schauspielkollegin Dolly de Leon fleht in der Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Kaufering um Vergebung ihrer Sünden. Henry Golding schwärmt in Halle 5 der Penzing-Studios von der Wirkung österreichischer Kräuterlimonade in Mischgetränken.