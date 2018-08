24. August 2018, 21:56 Uhr München Nicht zu viel Fallobst in die Biotonne

Eigentlich ist aussortiertes Fallobst gut aufgehoben in der Biotonne. Denn mit seinem hohen Feuchtigkeitsgehalt ist es ein Energielieferant für den Kompostierungsprozess in der Trockenfermentationsanlage. Dennoch bittet der Münchner Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) darum, die braunen Tonnen nicht übermäßig mit Fallobst zu füllen, denn sonst werden sie so schwer, dass die Müllwerker sie nicht mehr bewegen, also nicht leeren können. Der AWM bittet, Fallobst zwischenzulagern und auf mehrere Fuhren zu verteilen. Ebenso sei wichtig, die Deckel der Biotonnen geschlossen zu halten - sonst nämlich könnten die Müllmänner beim Hantieren mit den Tonnen von Wespen attackiert werden.