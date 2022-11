Kommentar von René Hofmann

Das erste Gastspiel der National Football League (NFL) in München hat ein seltenes Problem kreiert: Es war so gut, dass es eigentlich nicht mehr besser kommen kann. Das ultimative Lob übermittelte in der Nacht zu Montag Tom Brady, der berühmte Quarterback der Tampa Bay Buccaneers: "Ich habe zweimal im Wembley-Stadion in London gespielt, ich habe im Aztekenstadion in Mexiko gespielt, aber das hier war das Beste, was es gibt", schwärmte der Ausnahme-Footballer über die Stimmung beim 21:16 gegen die Seattle Seahawks in der Allianz-Arena.