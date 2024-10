Es ist das zweite Spiel der US-amerikanischen Football-Liga in München und das vierte in Deutschland: Die Carolina Panthers „empfangen“ den vierfachen Super-Bowl-Gewinner New York Giants. Beide Teams spielen zurzeit nicht besonders erfolgreich. Kick-off der Partie ist am Sonntag, 10. November, um 15.30 Uhr in der Arena in Fröttmaning . Das Spiel wird live auf RTL übertragen. Rund um die Arena werden ein großer Merchandising-Shop, Kioske und Football-Spielereien aufgebaut sein.

Warum kommt die NFL nach München?

Dabei geht es um den weiteren Ausbau des Football-Hypes und damit um eine Vergrößerung des europäischen Absatzmarktes. Die Carolina Panthers sind eines von vier Teams, denen die National Football League (NFL) vor drei Jahren spezielle Marketingrechte in Deutschland zugesprochen hat – und nun das letzte der vier, die in Deutschland aufschlagen. Das erste NFL-Spiel in Deutschland vor zwei Jahren hatte die Erwartungen aller Beteiligten übertroffen, die Stimmung galt als herausragend und setzte Maßstäbe in der Football-Fankultur. Nicht nur in der Arena: Fast neun Millionen Menschen haben das Spiel live gesehen, davon rund 1,6 Millionen in Deutschland.

Wie groß ist der Aufwand?

Enorm. Ein Footballteam besteht aus 53 Spielern, benötigt mitsamt dem Staff also allein schon ein komplettes Flugzeug. Die NFL benötigt mehrere Tage für den Umbau der Arena und fliegt dafür zahlreiche Mitarbeiter ein. Die Zeit drängt auch etwas: Der FC Bayern hat am 6. November noch ein Champions-League-Heimspiel gegen Benfica Lissabon. Wegen einer Fußball-Länderspielpause bleiben aber zehn volle Tage für den Rückbau.

Gibt es noch Tickets?

Jein. Die Tickets kosteten diesmal zwischen 41,75 und 207 Euro. Die NFL erklärt auf Nachfrage, dass das Interesse an Tickets auch diesmal „sehr groß“ gewesen sei. Man werde in diesem Jahr aber keine genaue Auskunft zu der Zahl der Ticketanfragen geben. Stichproben zeigten, dass im Wiederverkaufs-Portal der NFL mit Glück durchaus einzelne Tickets erhältlich sind, ebenso noch Hospitality-Tickets für 887 Euro pro Person. Aber: Beim Anruf einer Hotline für Ticket-Hotel-Pakete (559 Euro) heißt es: „Leider schon alles ausgebucht, sorry!“ Doch die Indizien sprechen dafür, dass das Interesse nicht ganz so groß ist wie 2022, als mit Tom Brady der wohl beste Spieler aller Zeiten mit seinem damaligen Team Tampa Bay Buccaneers einflog. Einen Schwarzmarkt versucht die NFL mit aller Macht zu unterbinden.

Woher kommen die Fans?

Der Ticketverkauf der NFL verlief grenzenlos. Es gab laut offizieller Auskunft keine festen Kontingente für europäische und US-Fans. Allerdings gab es Reisepaket-Kontingente für Panthers- und Giants-Fans in den USA. Weil nicht nur New York, sondern auch Charlotte eine direkte Flugverbindung nach München hat, ist davon auszugehen, dass diesmal mehr Anhänger aus den USA anreisen als zur Premiere 2022 mit der Begegnung Tampa Bay gegen Seattle, bei der ein Großteil der Fans aus den unterschiedlichsten Ecken Europas kam.

Welche Events sind geplant?

Die NFL möchte in der ganzen Stadt Volksfestatmosphäre haben, deshalb wird es in zahlreichen Kneipen schon in den Tagen vor dem Spiel Partys geben. Die Stadt plant „Team-Bars“ in der Innenstadt. Am Donnerstag gab die NFL bekannt, dass der Rapper Machine Gun Kelly in der Halbzeitshow auftreten wird. Einen Trostpreis für all jene, die keine Tickets bekommen haben: TV-Rechtehalter RTL lädt zur „Watchparty“ im neuen SAP-Garden im Rahmen der Live-Übertragung, die bis spät in den Abend dauern wird. Tickets gibt es ab 34,50 Euro.

Ist es das letzte Spiel der NFL in Deutschland?

Höchstwahrscheinlich nicht. Ursprünglich waren Deutschland vier Spiele zugesichert. Die waren es eigentlich jetzt schon, aber eines der beiden Spiele in Frankfurt im Jahr 2023 diente nur als Ersatz-Standort für Mexiko-Stadt. Ohnehin hat NFL-Chef Roger Goodell klargemacht, dass die NFL eher noch mehr reisen will. Gut möglich, dass Berlin als nächstes ein Spiel erhält. Allerdings wächst auch die Konkurrenz: Spanien hat für 2025 bereits ein Spiel zugesprochen bekommen, ein zweiter Auftritt in Brasilien gilt als wahrscheinlich. Vielleicht wird im Zuge des München-Spiels das Geheimnis gelüftet, möglicherweise auch erst ein paar Wochen später.