Viel deutet darauf hin, dass die nächste Partie in Deutschland 2025 in Berlin stattfinden wird. Und danach? München will weitere Football-Matches – und die Chancen der Stadt stehen nicht schlecht.

Von Joachim Mölter

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, heißt es im Sport ja immer. Für die Football-Profis der Carolina Panthers und der New York Giants bedeutet das, sich nach ihrem Spiel vom Sonntag in München umgehend auf die in den nächsten Wochen anstehenden Begegnungen in der amerikanischen Profiliga NFL vorzubereiten. Und für die hiesigen Vertreter von Stadt und des FC Bayern heißt das, sich um das nächste Gastspiel von NFL-Teams in der Fröttmaninger Arena zu bemühen. Dafür sei man „in sehr guten Gesprächen“ mit den NFL-Funktionären, ist aus dem Referat für Bildung und Sport (RBS) zu hören, wo es einen Planungsstab gibt, der sich mit der Akquise von Sportgroßereignissen beschäftigt.