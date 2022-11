Was die Handydaten über die NFL-Fans in München verraten

Frauen waren am Sonntag an und in der Arena deutlich in der Unterzahl.

Am Sonntag sahen Tausende begeisterte Zuschauer das erste NFL-Spiel in Deutschland. Nun verrät eine Datenanalyse Details über die Fans in der Arena, die sich von denen des FC Bayern München doch deutlich unterscheiden.

Von Katharina Haase

Am Sonntag fand in München das erste Punktspiel der US-Football-Liga NFL in Deutschland statt. Die Tampa Bay Buccaneers rund um Superstar Tom Brady gewannen in der ausverkauften Allianz Arena gegen die Seattle Seahawks, davor gab es eine berauschende Auftaktshow mit Rapper Cro - und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) knipste auf dem Feld ein paar Erinnerungsselfies für Instagram.

Laut NFL-Deutschlandchef Alexander Steinforth gibt es hierzulande mittlerweile rund 17 Millionen NFL-Fans, Tendenz steigend. Die Begeisterung war auch in München spürbar, die ganze Stadt dem kommerziellen Zauber erlegen. Doch wer waren die Fans, die am Sonntag in der Allianz Arena jubelten?

Der Mobilfunkanbieter Telefónica hat gemeinsam mit dem Unternehmen Ivenium Data Insights Handydaten der rund 76 000 Menschen ausgewertet, die sich vor, während und nach dem Spiel rund um die Arena aufgehalten haben. Die Daten wurden nach Angaben der Unternehmen anonymisiert, Rückschlüsse auf persönliche Informationen seien nicht möglich.

Viele Besucher aus dem Ausland

Das Spiel sollte die NFL in Deutschland noch bekannter machen - allerdings reiste fast ein Viertel der Zuschauer aus dem Ausland an, nämlich 23 Prozent. Den größten Anteil daran, 9,6 Prozent und somit rund 7300 Personen, machten die US-amerikanischen Fans aus, die ihrer jeweiligen Lieblingsmannschaft nachgereist waren. Zusätzlich kamen jeweils rund vier Prozent aus Großbritannien und Österreich, der Rest verteilte sich hauptsächlich auf Franzosen, Schweden, Spanier, Italiener, Niederländer und Dänen.

77 Prozent der Fans kamen aus Deutschland. Bei ihnen ließ sich allerdings eine Besonderheit feststellen: Während beispielsweise beim weltberühmten Oktoberfest ein Großteil der Besucher aus München und Umgebung anreist, waren am Sonntag Gäste aus allen Bundesländern und NFL-Hochburgen Deutschlands gekommen. Neben München waren dies vor allem Berlin, Hamburg, Hannover, Köln und Frankfurt, aber auch rund um die Städte Stuttgart und Nürnberg zog das Spiel viele Besucher an.

Männerdomäne NFL

Die Fans - egal, woher sie kamen - waren überwiegend männlich, nämlich 72,4 Prozent. Davon waren rund 40 Prozent zwischen 30 und 39 Jahre alt, gefolgt von der Altersgruppe der 18- bis 29-Jährigen mit 23,3 Prozent, 18 Prozent 40- bis 49-Jährige und 13,5 Prozent 50- bis 59-Jährige. Vergleicht man die Daten mit denen eines Bundesliga-Heimspiels des FC Bayern München, zum Beispiel dem gegen den FSV Mainz am 29. Oktober, so zeigt sich, dass die NFL ein deutlich jüngeres Publikum begeistert. Über 80 Prozent der Football-Fans waren zwischen 18 und 49 Jahre alt, bei den Fußball-Fans überwiegt im Stadion die Altersklasse der 40- bis 59-Jährigen.

Durchschnittlich blieben die Fans rund sechs Stunden und sechs Minuten an der Arena, reisten zwischen 12 und 13 Uhr an und zwischen 19 und 20 Uhr wieder ab. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer bei einem Bundesligaspiel beträgt nur rund drei Stunden und zwanzig Minuten. Bedenkt man aber, dass ein Football-Spiel auch durchaus mal drei Stunden und länger dauern kann und noch dazu eine große Show rund um jedes Spiel veranstaltet wird, erklärt sich diese Abweichung fast von selbst. Das nächste NFL-Spiel in der Allianz Arena wird aller Voraussicht nach im Herbst 2024 stattfinden. Im nächsten Jahr gastieren die US-Stars zunächst im Frankfurter Waldstadion.