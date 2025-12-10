In München werden in den nächsten Jahren erneut Punktspiele der amerikanischen Football-Profiliga NFL stattfinden. Als Austragungsort ist wie bei den bisherigen NFL-Gastspielen die Fußball-Arena des FC Bayern in Fröttmaning vorgesehen, als Termine sind die Jahre 2026 und 2028 geplant. Das verkündeten Alexander Steinforth, der NFL-Manager für die deutschsprachigen Länder, Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl und Stadion-Geschäftsführer Jürgen Muth am Mittwoch bei einer digitalen Pressekonferenz. „Ich freue mich sehr, dass wir die gelungene Kooperation fortsetzen“, sagte Dietl.

Auf einen genaueren Zeitpunkt als „gegen Ende nächsten Jahres“ wollte sich Steinforth bei der Terminierung für die Rückkehr der NFL nach München nicht festlegen lassen: „Ein Datum werden wir in einigen Wochen verkünden.“ Unbestimmt ist auch noch, wer 2026 in München aufeinandertreffen soll. „Wir haben eine sehr große Nachfrage von Teams, die Marketingrechte für Deutschland haben“ und damit als designierte Heimmannschaft infrage kämen, erklärte Steinforth. Zu diesem Kreis zählen die Atlanta Falcons, Carolina Panthers, Detroit Lions, Green Bay Packers, Indianapolis Colts, Kansas City Chiefs, New England Patriots, New York Giants, Pittsburgh Steelers, Seattle Seahawks und Tampa Bay Buccaneers.

Erfahrungsgemäß wird die NFL erst nach der laufenden Saison zunächst ein Datum, dann ein Team und später dessen Gegner bekanntgeben. Die scheibchenweise Verkündung ist Teil der Vermarktungspraxis, mit der die NFL während der spielfreien Zeit für Spannung sorgen will. Die Fans dürfen also noch etwas spekulieren, welches Team sie Ende 2026 zu sehen bekommen.

Die Vergabe von Punktspielen ins Ausland gehört zur Expansionsstrategie der NFL. Um weltweit neue Märkte zu erschließen, hat die Liga allein in dieser Saison acht Partien außerhalb der USA ausgetragen, darunter erstmals eine in Berlin. Im dortigen Olympiastadion duellierten sich kürzlich die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons (31:25).

Zuvor hatte die NFL bereits vier Punktspiele in Deutschland absolviert, Premiere war im November 2022 in München. Den Auftritt von Spielmacher-Größe Tom Brady, der Tampa Bay zu einem 21:16 über Seattle führte, verfolgten seinerzeit fast 70 000 Zuschauer im Stadion. 2024 erlebten sogar etwas mehr als 70 000 Menschen das 20:17 nach Verlängerung von Carolina über die New York Giants mit. Dazwischen war die NFL im November 2023 binnen einer Woche gleich zweimal in Frankfurt zu Gast.

Für die NFL sei München „ein sehr emotionaler Ort“, versicherte Steinforth, nicht nur, weil die Liga hier ihre Punktspielpremiere in Deutschland feierte: Selbst in der Liga-Zentrale in New York erinnere man sich an die Begeisterung der Fans schon in den Tagen vor der ersten Partie und vor allem, wie die Anhänger dann in der Arena den John-Denver-Klassiker „Country Roads“ sangen. Selbst Quarterback-Legende Brady schwärmte damals von dieser Atmosphäre. „Das erfüllt uns schon mit Stolz“, sagte Stadion-Manager Muth.

Beim Zuschlag für München spielte offensichtlich auch das Engagement der Landeshauptstadt für den Breitensport eine Rolle. Bürgermeisterin Dietl erinnerte an die überregionalen Erfolge von hiesigen Schulen im Flag-Football, einer kontaktlosen Variante, die 2028 in Los Angeles erstmals ins olympische Programm aufgenommen wird. Steinforth würdigte jedenfalls die diesbezügliche Förderung durch die Stadt: „Uns geht es ums Wachstum der Liga, aber auch ums Wachstum des Sports.“

Angesichts des für den lokalen Tourismus lukrativen Geschäfts mit den aus aller Welt anreisenden Football-Fans hatte der Münchner Stadtrat vor einem Jahr beschlossen, sich für weitere NFL-Spiele in den Jahren zwischen 2026 und 2029 zu bewerben. Berlin ist 2027 und 2029 erneut an der Reihe und wechselt sich somit mit München als Gastgeber ab.