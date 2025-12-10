In München werden in den kommenden Jahren erneut Punktspiele der amerikanischen Football-Profiliga NFL stattfinden. Als Austragungsort ist wie bei den beiden bisherigen NFL-Gastspielen die Fußball-Arena des FC Bayern in Fröttmaning vorgesehen, als erster Termin wurde Ende 2026 genannt. Außerdem soll auch 2028 Profi-Football in München gespielt werden. Das verkündeten Alexander Steinforth, der Geschäftsführer von NFL Deutschland, und Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl am Mittwochnachmittag bei einer digitalen Pressekonferenz.

Welche Mannschaften nächstes Jahr in München aufeinandertreffen, ist freilich noch unbestimmt. Erfahrungsgemäß wird die NFL erst nach dem Ende der laufenden Saison zunächst ein Team und etwas später dann dessen Gegner bekanntgeben. Diese scheibchenweise Verkündung ist Teil der Vermarktungspraxis, mit der die NFL auch während der spielfreien Zeit für Aufmerksamkeit sorgen will.

Die Vergabe von Punktspielen ins Ausland gehört dabei zur globalen Expansionsstrategie der kommerziell sehr erfolgreichen Sport-Organisation. Um weltweit weitere Märkte zu erschließen, hat die NFL in der laufenden Saison acht Partien außerhalb der USA ausgetragen, darunter erstmals eine in Berlin. Im dortigen Olympiastadion duellierten sich erst vor wenigen Wochen die Indianapolis Colts und die Atlanta Falcons (31:25).

Zuvor hatte die NFL bereits vier Punktspiele nach Deutschland vergeben, Premiere war im November 2022 in München. Den Auftritt von Spielmacher-Größe Tom Brady, der seine Tampa Bay Buccaneers zu einem 21:16-Erfolg über die Seattle Seahawks führte, verfolgten seinerzeit fast 70 000 Zuschauer im Stadion. Zwei Jahre später erlebten sogar etwas mehr als 70 000 Menschen das 20:17 nach Verlängerung der Carolina Panthers über die New York Giants mit. Dazwischen war die NFL im November 2023 binnen einer Woche gleich zweimal in Frankfurt zu Gast.

Angesichts des für den lokalen Tourismus lukrativen Geschäfts mit den aus aller Welt anreisenden Football-Fans, hatte der Münchner Stadtrat vor einem Jahr beschlossen, sich für weitere NFL-Spiele in den Jahren zwischen 2026 und 2029 zu bewerben. Berlin soll 2027 und 2029 erneut an der Reihe sein und würde sich somit als Gastgeber mit München abwechseln.