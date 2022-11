Von Thomas Becker

Christoph "Icke" Dommisch ist seit sieben Jahren der sogenannte Netman bei den NFL-Übertragen von "ran Football", präsentiert also die Online-Beiträge der American-Football-Community, so auch an diesem Sonntag bei der Partie Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seehawks in München. Seinen Spitznamen bekam der 35-Jährige einst von Sportreporter Frank Buschmann, dessen Kameramann er früher war.

SZ: Herr Dommisch, wenn am Sonntagmittag um halb vier in der Allianz Arena die Partie zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks steigt, was genau passiert da eigentlich?

Christoph Dommisch: Da fängt für die NFL, die National Football League der USA, eine neue Zeitrechnung an - weil sie ihr erstes reguläres Saison-Spiel auf deutschem Boden bestreitet.

Warum machen die das?

Weil es die erfolgreichste und umsatzstärkste Sportliga der Welt ist und sie in den vergangenen drei, vier, fünf Jahren festgestellt haben, dass man in Deutschland gutes Geld verdienen kann. Der Boss der Liga arbeitet für 32 Einzelbesitzer, die ihm sagen: "Junge, du bist dafür verantwortlich, dass wir mehr Geld verdienen!" Deshalb macht die NFL schon seit Jahren Spiele in London oder auch in Mexiko. In den letzten Jahren ist Deutschland ein starker Wachstumsmarkt geworden - neben den USA der stärkste weltweit.

Als würde die Fußball-Bundesliga in Los Angeles oder New York in die neue Saison starten!

Genau. Sie schicken uns Tom Brady, sozusagen den Messi/Ronaldo des American Footballs. Den kennt man. Der ist, egal wo er spielt, eigentlich immer Favorit, hat aber von den letzten vier Spielen drei verloren - und muss jetzt von Florida nach München, um diese Scharte auszuwetzen.

Bucks gegen Hawks: Ist das ein Gipfeltreffen wie FC Bayern gegen Borussia Dortmund?

Das Faszinierende am Football - und deswegen hat Football in Deutschland auch so einen Erfolg - ist, dass es eben kein Über-Team wie den FC Bayern gibt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Duell.

Wie schläft ein Fan wie Sie vor einem solchen Großereignis, das vor der eigenen Haustür stattfindet? Das ist doch wie Weihnachten und Ostern zusammen, korrekt?

Viel Schlaf gibt's in der Tat nicht, weil so viel zu erleben ist. Das ist schon ein Feiertag. Tom Brady sagt immer: "It's a kids game." Ein Spiel von Kindern, die sich den Traum verwirklichen, Football zu spielen. Ich bin zwar Journalist, aber auch Football-Fan, und das schon zu einer Zeit, als das in Deutschland niemanden interessiert hat. Freunde sagten immer: "Warum musst du denn nachts immer dieses Zeug schauen? Komm mal mit feiern!"

Wie sind Sie Football-Fan geworden?

Über Dirk Nowitzki. Mit 12, 13 habe ich angefangen, Basketball zu schauen, und wenn man mit einer der großen US-Sportarten in Berührung kommt, gibt es diesen Crossover-Effekt: Da treten andere Sportler in Basketball-Sendungen auf, und so bin ich 2005 - wie wohl jeder - über den Super Bowl zum American Football gekommen. Ein Cousin hatte den Game Pass, mit dem man die US-Spiele in Europa sehen kann, und ich durfte mitgucken. Im Sportjournalismus-Studium meinten meine Dozenten damals 2008: "Behalt' deinen US-Sport mal im Auge! Das ist zwar jetzt noch kein großes Ding in Deutschland, aber vielleicht interessiert das mal die Leute."

Das war mal ein guter Tipp. Wie sind Sie beim Fernsehen gelandet?

Als Dorfjunge war ich natürlich in erster Linie Fußballfan, habe bei Hertha BSC ein halbes Jahr lang Praktikum gemacht, ein weiteres halbes Jahr als Hertha-TV-Mann gearbeitet. Im Herzen war ich aber schon längst Footballer. Dann kam das Praktikum bei "ran", wofür ich vor zehn Jahren nach München gezogen bin, danach ein Volontariat bei ProSieben. Und gerade als ich fertig war, kam die Regular Season der NFL zu ProSieben MAXX und ich wurde als Netman vor die Kamera gesetzt.

Wo Sie mit Bart und langen Haaren - irgendwer taufte Sie mal Chewbacca - einen bleibenden Eindruck hinterlassen.

Auch NFL-Spieler erinnern sich erstaunlicherweise noch nach ein paar Jahren an mich. Ich habe wahrscheinlich Glück, dass ich die Optik habe, die ich habe und damit scheinbar auch einen hohen Wiedererkennungswert. Ich komme auch mal mit einer Lederhose zu den Interviews ins Trainingslager. Da rufen sie dann schon von Weitem, "Ah, der Deutsche ist wieder da..."

Beim Friseur lassen Sie also nur die Spitzen schneiden, oder?

Der letzte Friseurbesuch ist bestimmt eineinhalb Jahre her. Mit dem Alter wachsen die Haare nicht mehr auf dem Kopf, sondern woanders. Das Einzige, was bei mir noch regelmäßig geschnitten wird, ist der Bart. Das macht seit acht Jahren Faruk, mein Barbier.

Haben Sie selbst Football gespielt?

Nein. Ich bin jetzt 35, und vor 25 Jahren konnte man in meiner Heimat, Königs Wusterhausen bei Berlin, nicht Football spielen, sondern nur Fußball. Bei der SG Grün Weiß Deutsch Wusterhausen habe ich bis zur B-Jugend gespielt, war aber eigentlich prädestiniert für American Football.

Inwiefern?

Ich war einen Kopf größer als alle anderen - und 25, 30 Kilo schwerer. Aber Football hatte ich damals nicht auf dem Schirm. Doch als man beim Fußball in der B-Jugend dann aufs Großfeld wechselte, wurde es für mich etwas beschwerlich - mit meinen 110 Kilo sollte ich Außenverteidiger spielen, immer die Linie hoch und runter rennen. Da bin ich lieber auf dem Sofa geblieben und habe US-Sport geguckt.

Warum sind denn nun so viele Deutsche so scharf auf diesen Sport?

Die Frage stellen wir uns auch. Es ist verrückt. Die Ausgeglichenheit zwischen den Teams ist das größte Pfund der Liga. Jeder kann jeden schlagen ist in der NFL mehr als ein Klischee. Die Seahawks zum Beispiel waren vor der Saison schon abgeschrieben. Zu jung, zu unerfahren und mit einem gescheiterten Quarterback namens Geno Smith. Nun sind sie auf einmal ein Playoff-Kandidat und gehören zu den besten Teams der Liga. Eine solche Underdog-Story schafft es jede Saison bis in die Playoffs - damit identifizieren sich neue Fans besonders gut. Da fiebert man gern mit!

Muss aber auch an Ihrer Berichterstattung liegen.

Ja, mit der wir Football in Deutschland groß gemacht haben. Ich glaube, es ist ganz cool, dass wir eine andere Herangehensweise hatten, als es bislang in der deutschen Sportberichterstattung üblich war. Sport-Journalismus in Deutschland ist ja ernst. In den USA bedeutet Sport erstmal Spaß und Unterhaltung. Und weil wir alle auch Fans sind, ist das schon ein Punkt, der bei uns mehr durchscheint: Der Sport steht an erster Stelle, aber gepaart mit einer Portion Spaß und einer salopperen Umgangsweise. Einer, der wie ich nicht Hochdeutsch spricht, würde beim Fußball gegrillt werden. Die Leute, die zum Football kamen, haben sich von uns das Spiel erklären lassen und fanden dieses amerikanische Lebensgefühl vielleicht ganz gut. Sport ist in den USA ein verbindender Faktor, bringt die Leute wirklich zueinander. Unsere Zuschauer sagen: "Okay, das ist ein bisschen lustiger, manchmal auch drüber, aber wir haben irgendwie gelacht." Mit Bierernst würde man wahrscheinlich scheitern. Wir erklären am Sonntag auch nicht alle Regeln - die verstehen die Amerikaner übrigens auch nicht.