Zeitreise per Google Street View / Gefahr durch Schreckschusswaffen

Wie München sich verändert: Hier zu sehen ist das Westufer der Isar an der Reichenbachbrücke.

Die Aufregung war groß, als 2008 Autos mit einem merkwürdigen Dachaufbau durch München kurvten und die Stadt ablichteten. Das Ergebnis wurde zwei Jahre später für die Funktion "Street View" ins Internet gestellt - nachdem diverse Hausbesitzer ihr Anwesen verpixeln ließen. Und es steht bis heute unverändert im Netz. Zeit also für eine Zeitreise. (SZ-Plus)

Im konservierten München des Jahres 2008 gibt es noch Schlecker-Filialen und die originale Schwabinger Sieben in ihrer Nachkriegsbaracke. Der Hauptbahnhof verströmt unzerstört den baulichen Charme der Fünfzigerjahre, der Königshof prägt den Stachus und nahe der Isar lädt der Biergarten der Osteria Santini zu einem sommerlichen Rotwein ein.

Verzichten muss man bei dem Nostalgie-Trip auf Kuriositäten wie die Alte Utting auf einer Eisenbahnbrücke an der Lagerhausstraße. Das Schiff war damals noch zu Wasser unterwegs und diente nicht als Treffpunkt des Münchner Nachtlebens. Und auch an der Isar liegen muss man in deren ursprünglichem Zustand. Die Renaturierung war damals noch nicht vollzogen, der Fluss hat ein schnurgerades Bett.

Schreckschusswaffen - mehr als nur heiße Luft Legal an Schreckschusswaffen zu kommen, ist leicht. Ungefährlich sind sie aber nicht, wie sich gerade wieder zeigt. Experten warnen vor einem "projektillosen Todesschuss".

Umweltschützer fordern Wachstums-Stopp Der Flughafen im Erdinger Moos wächst immer weiter - derzeit gibt es mehrere Bauprojekte. Der Bund Naturschutz und das Aktionsbündnis Aufgemuckt wollen die Entwicklung stoppen.

Kurator der Dingwelt Florian Hufnagl leitete 23 Jahre lang die Neue Sammlung in München und hat mit seinem genauen Blick das Verständnis von Design geprägt.

