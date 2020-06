Eigentlich sind Ferien, so richtige Reisestimmung will aber nicht aufkommen. Die meisten Grenzen sind noch dicht, der Tourismus in Deutschland läuft gerade erst wieder an. Viele Münchner bleiben zu Hause - notgedrungen. Doch das muss nicht zwingend schlecht sein. Wer seinen Urlaub daheim verbringt, kann die Stadt auf eine neue Weise kennenlernen. Man entdeckt Ecken, an denen man sonst achtlos vorbeiläuft. Man sieht Dinge, die im Alltag oft verborgen bleiben.

Die Reporterinnen und Reporter des Münchner Lokalteils haben sich auf die Suche nach genau diesen Attraktionen gemacht und die Menschen, die dort arbeiten, besucht. Sie haben mit dem Betreiber eines Campingplatzes über dessen Geheimtipps gesprochen, seltene Pflanzen im Nymphenburger Schlosspark kennengelernt, nach Jahren mal wieder Minigolf gespielt, den Restauratoren im Verkehrsmuseum an ihrem neuen Arbeitsplatz zugeschaut oder sie sind einen Tag lang bei den Helfern der Wasserwacht geblieben. Mein Kollege Tom Soyer war am Wochenende mit den Würmrangerinnen Ursula Schleibner und Rita Demmel unterwegs. Sie haben ihm eine wunderbare Wanderung entlang der Würm gezeigt, die vor 120 Jahren noch mit zwei Dutzend Badeanstalten gesegnet war.

Zugegeben, das Verkehrsmuseum ist nicht der Louvre und die Würm auch nicht der Gardasee. Aber auch dort ist mehr zu erleben, als man gemeinhin denkt. Probieren Sie es doch einfach mal aus.

DAS WOCHENENDE IN MÜNCHEN

Die dritte Wut-Wiesn Erneut haben 1000 Menschen auf der Theresienwiese gegen die Corona-Einschränkungen demonstriert. Es geht dabei auch um die Folgen abseits des Infektionsschutzes. Zum Artikel

Probefahrt ins Präsidium Eine Bande von Betrügern will die Vermieter von Luxusautos um ihre Fahrzeuge bringen - macht die Rechnung jedoch ohne die Polizei. Zum Artikel

Proteste gegen geplante Schließung der Bayernkaserne tagsüber Die Obdachlosen könnten sich dann laut einer Initiative nicht ausreichend vor dem Coronavirus schützen - und würden keinen Job finden. Zum Artikel

350 Menschen protestieren gegen Polizeigewalt in den USA Die Demonstration am Samstagabend war nicht angemeldet. Trotzdem ließ die Polizei die Teilnehmer gewähren - aus taktischen Gründen. Zum Artikel

