In München in die Tram rein, und in Frankfurt aus dem Bus wieder raus: Wer mit dem öffentlichen Nahverkehr von einer Stadt in die andere will, muss sich manchmal mehrere Tickets kaufen und sich vorher online bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen aufwendig registrieren. Das soll künftig anders werden.

Unter der Federführung der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird derzeit eine App getestet, mit der man nur noch ein einziges Mal buchen muss, um von Haustür zu Haustür zu kommen. Die App "Mobility Inside" soll dazu beitragen, dass mehr Menschen den ÖPNV nutzen. Ein weiterer Vorteil: Die Kunden müssen ihre Daten nur bei einem einzigen Anbieter hinterlegen und nicht gleich bei Dutzenden.

Bis auch der letzte Flecken in Deutschland erschlossen ist, wird es allerdings noch ein paar Jahre dauern. Der Ansatz ist aber gut. Die Idee könnte wirklich wirksam zum Klimaschutz beitragen.

Das Wetter: Zunächst regnerisch, später bewölkt mit vereinzelten Sonnenstrahlen, maximal acht Grad.

DER TAG IN MÜNCHEN

Google baut neue Zentrale im Postpalast Der Internet-Konzern hat das Areal an der Hackerbrücke gekauft und will dort den Standort München massiv ausbauen. 1500 neue Arbeitsplätze sollen entstehen. Zum Artikel

Versicherung erstattet Holger Badstuber 30 000 Euro Krankentagegeld Weil der Fußballer im Ausland weilte, als er verletzt war, zahlte ihm seine private Krankenversicherung kein Tagegeld aus. Das Urteil hilft Badstuber, der Allgemeinheit nicht. Zum Artikel

U-Bahn am Sendlinger Tor aus den Gleisen gesprungen Zwischen den Haltestellen Sendlinger Tor und Fraunhoferstraße blockiert der Zug die Strecke. Fahrgäste müssen auf den Linien U1 und U2 mit massiven Beeinträchtigungen rechnen. Zum Artikel

MÜNCHEN ERLESEN

Three for silver | 30.10. Cord Club Man kann sich nicht einig sein, ob man ihre Musik als "Doom Folk", "Devil Swing", oder gar "Mythic Americana" beschreiben soll. Und genau das macht das Folk-Trio aus Portland wohl aus.

Das perfekte Geheimnis | 30.10. Leopold Kinos Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Diese Komödie mit Elyas M'Barek, Karoline Herfurth und Florian David Fitz stellt die Frage: Wie gut kennen wir unsere Liebsten wirklich?

Amsterdam | 30.10. Volkstheater Das Stück der Israelin Maya Arad Yasur gewann den Werkauftrag des Berliner Theatertreffens und wird als deutschsprachige Erstaufführung in Regie von Sapir Heller gezeigt.

