Als in München in den Sechzigerjahren bei der Münchner Taxizentrale der Mobilfunk eingeführt wurde, durften Taxis noch direkt vor das Rathaus fahren.

als Taxifahrer in München kann man was erleben. Oft sind es schöne oder auch etwas skurrile Begegnungen mit Fahrgästen, die man als Taxler auch nach Jahrzehnten nicht vergisst. Wie viele Studenten bin ich Anfang der Neunzigerjahre in München nebenher Taxi gefahren, ausschließlich nachts. Einer der treuesten Begleiter und neben dem Auto das wichtigste Arbeitsgerät war damals der Funk. Er begleitete den Fahrer durch die Nacht, man bekam von der Zentrale Aufträge, zum Glück nur selten gab es auch brenzlige Situationen, in denen Kollegen andere Taxler um Hilfe riefen. Oft waren die Kollegen innerhalb von Sekunden vor Ort, weit bevor die Polizei eintraf.

Solche Anekdoten sind nun Geschichte. Denn in der Silvesternacht schaltet die Taxizentrale der Taxi-München eG den Analogfunk nach mehr als einem halben Jahrhundert endgültig ab. Längst hat der größte Fahrtenvermittler Münchens parallel zum Funksystem ein digitales Kommunikationssystem aufgebaut. Es funktioniert über GPS, kann die Taxis in München orten und ihnen vollautomatisch Fahrtaufträge übermitteln.

Das mag gut für die Kunden und auch für eine effizientere Arbeit als Taxler sein, aber der Fahrer hört künftig nicht mehr die sonore Stimme am Funk, wo Menschen in München nachts abgeholt werden wollen und wo gerade besonders viel los ist in der Stadt. Und es wird nie mehr Durchsagen von Kollegen geben wie die: "Am Schellingstand stehen die Leut' und winken." Die scherzhaft gemeinte Antwort lautete dann: "Dann wink halt zurück."

DER TAG IN MÜNCHEN

Ein Brand ist keine Instandsetzung Das Amtsgericht hat die Klage einer Familie abgewiesen, die nach einem Feuer von ihrem Vermieter Geld für ihre Ersatzwohnung wollte.

Streit um Zigarettenrauch eskaliert Am Ostbahnhof hat ein Familienvater einen Obdachlosen ins Krankenhaus geprügelt, nachdem dieser sich geweigert hatte, an anderer Stelle zu rauchen.

Münchner mit Migrationshintergrund wollen auf eigener Liste antreten Die Wählergruppe "Zusammen Bayern" will sich für die Interessen von Migranten einsetzen. Noch ist die Mindestanzahl an Unterstützerunterschriften aber nicht erreicht.

MÜNCHEN ERLESEN

Restaurants in München | Bars in München | Frühstück und Brunch

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg