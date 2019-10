Ein Beutel voller Informationen oder einfach nur eine Erinnerung: An der LMU bekommen Erstsemester zum Start ein Geschenk, am späteren Nachmittag ist der Andrang etwas überschaubarer.

Die begehrten Taschen kommen in großen braunen Kartons an. Einige Studenten stehen da schon an den Ausgabetischen und warten darauf, die Beutel endlich in ihren Händen zu halten. Kurz nach 13 Uhr reicht die Wartereihe von Raum A 180, der vor allem wegen seiner Statue, dem Speerträger, bekannt ist, bis in den Lichthof des Hauptgebäudes der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). Was in diesen Beuteln alles so drin ist? Zwei Kugelschreiber, Textmarker, zahlreiche Flyer - nichts besonderes. Trotzdem stehen hier viele Studenten an, aus Prinzip und für die Tasche mit Hochschullogo. Wer so eine Tasche besitzt, gehört erkennbar offiziell dazu.

An diesem Montag beginnen die Vorlesungen des Wintersemesters für die Studenten der LMU und der Technischen Universität (TU) und meine Kollegin Sabine Buchwald hat das zum Anlass genommen, zu recherchieren, wie es um die Studentenzahlen und besonders die Studienanfänger, die sogenannten "Erstis", bestellt ist. An LMU und TU zusammen fangen mehr als 15 000 Studenten an, mit den weiteren Hochschulen der Stadt dürfte die Zahl noch um einiges höher sein.

Nie gab es mehr Studierende in Bayern, fast 400 000 sind es dieses Semester. Und doch lässt sich aus den Zahlen nicht alles ablesen. Etwa was es für jeden einzelnen bedeutet, mit dem Studium einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Wer heute Morgen an der Uni war, der wird ziemlich sicher auf Gruppen junger Studenten getroffen sein, die nach dem Weg zu dem richtigen Hörsaal suchten. Sie fragten nach dem Weg, suchten weiter, irgendwann fanden sie ihn. Fragen, suchen, finden - keine schlechte Übung für das, was im Laufe des Studiums auf sie zukommen wird.

DER TAG IN MÜNCHEN

37 Quadratmeter für 1030 Euro Die Mieten für die Wohnungen auf dem ehemaligen Paulaner-Gelände sind bekannt - und für "normale Münchner nicht bezahlbar", findet der Mieterverein. Das Bauunternehmen spricht hingegen von marktüblichen Preisen.

Gewerkschaft Ufo ruft zu Warnstreiks bei Lufthansa auf Am Sonntag zwischen 6 und 11 Uhr soll das Kabinenpersonal an den Drehkreuzen München und Frankfurt die Arbeit niederlegen. Die Lufthansa kündigt an, das komplette Flugprogramm aufrechterhalten zu wollen.

"Der Weg vors Verfassungsgericht steht uns offen" Weil sie Lebensmittel aus der Mülltonne eines Supermarktes holten, wurden zwei Studentinnen aus Olching wegen Diebstahls verurteilt. Dieses Urteil ist nun rechtskräftig, doch die jungen Frauen wollen eine Verfassungsklage prüfen.

MÜNCHEN ERLESEN

Systemsprenger | 15.10. Atelier Kino Bernadette ist 9, unberechenbar und wohl das, was manche "schwer erziehbar" nennen. Ein intensives Drama über ein Kind, das nirgends reinpassen will.

Nubiyan Twist | 15.10. Ampere Das in London lebende zwölfköpfige Kollektiv verwebt Jazz, Soul, Hip Hop, African Styles, Latin, Dub und Elektro zu einem Fluss nachdenklicher und lebensbejahender Musik.

Tickets gewinnen: Niels Frevert | 16.10. Kranhalle Der ewig als Geheimtipp verehrte Hamburger hat mit 51 Jahren eigentlich alles erreicht, mischt aber nun alle Fans mit seinem neuen Album auf.

