In nicht einmal fünf Monaten ist Kommunalwahl, doch so richtig Fahrt aufgenommen hat der Wahlkampf bisher noch nicht. Vor sechs Jahren wurde um diese Zeit längst hitzig diskutiert und gestritten, vor allem stand ein Thema im Fokus: der oftmals schlechte bauliche Zustand der Münchner Schulen.

Mittlerweile aber ist es ruhig geworden, was in erster Linie daran liegt, dass tatsächlich vieles passiert ist. Die Stadt ließ alle Schulstandorte untersuchen und auf ihre Erweiterungspotenziale hin analysieren. Sie sicherte sich Flächen, um darauf neue Schulen zu bauen. In dieser Woche soll der Stadtrat über das dritte Schulbauprogramm abstimmen. 2,53 Milliarden Euro umfasst es für Schulbauten, dazu kommen noch einmal 200 Millionen für neue Kitas und Sportareale.

Wenn alles wie geplant bis 2027 fertig ist, hätte die Stadt insgesamt 114 Schulen erweitert, saniert oder neu gebaut und damit seit 2016 Platz für 40 510 zusätzliche Schülerinnen und Schüler geschaffen, wie mein Kollege Jakob Wetzel schreibt. Und ein Ende des Ausbaus ist noch nicht absehbar.

Gabalier plant riesiges Volksmusik-Volksfest in München Andreas Gabalier will das Münchner Messegelände ins "Epizentrum des Volks-Rock'n'Roll" verwandeln und 170 000 Besucher nach Riem locken.

Ausgezeichnete Münchner Spitzenküche Tohru Nakamura wird zum "Koch des Jahres" gekürt, eine Reihe Lokale wird im Gault & Millau hochgestuft - und bei den "Jungen Talenten" tut sich besonders viel.

Ein Radweg wie ein Graben Die Proteste von Anwohnern wegen des Wegfalls der Parkplätze in der Fraunhoferstraße werden immer wütender. Die Stadt stellt nun Anpassungen in Aussicht - doch am Pilotversuch soll sich zunächst wenig ändern.

Betreiber von Shisha-Bars nehmen es mit dem Gesetz nicht so genau Das zeigen Verstöße, etwa gegen Tabaksteuergesetz und Jugendschutz, die Zoll, Polizei und Kreisverwaltungsreferat bei 20 Kontrollen Ende Oktober aufgedeckt haben.

Weitermachen Sanssoussi | 05.11. Werkstattkino Die Zeit läuft ab, die Apokalypse kommt: Wie kein Zweiter in Deutschland mixt Max Linz prekäre Lebensumstände und Utopien zu Komödien - da wird sogar der Jüngste Tag amüsant.

Madeline Juno/Support: Varley | 05.11. Ampere Die 23-jährige Sängerin erzählt Geschichten und Gefühle eindringlich, natürlich, sprachgewandt - in starken Bildern und Songs.

Telepolis Salon | 05.11. Alte Utting Eine spannende, hochaktuelle Polit-Runde mit dem Nahost-Referenten der Gesellschaft für bedrohte Völker, Kamal Sido, und dem Buchautor Kerem Schamberger zum Krieg in Syrien.

