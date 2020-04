Was ein Glück, könnte man meinen: Nach einem schneearmen und warmen, aber trotzdem alles andere als gemütlichen Winter hat jetzt ein herrlicher Frühling eingesetzt. Gefühlt seit Wochen scheint täglich die Sonne; just in dem Moment, in dem ich diese Zeilen vom heimischen Esstisch aus verfasse, sind es 22 Grad und durchs offene Fenster weht eine leichte Brise. Es ist das perfekte Wetter, um einen Großteil des Tages an der frischen Luft zu verbringen - wäre da nicht die Corona-Krise und die damit einhergehenden Ausgangsbeschränkungen.

Gut, Spaziergänge (und natürlich auch Sport, viele laufen ja gerade) sind erlaubt, wenn man sich an bestimmte Regeln hält: ein Picknick? Verboten! Längere Pausen auf der Bank? Unerwünscht! Was noch erlaubt ist und was nicht, hat Ihnen meine Kollegin Katja Schnitzler in diesem Text zusammengefasst. Eines sei an dieser Stelle vorweggenommen: Auch der Osterspaziergang - für viele eine Tradition - ist mit Mitgliedern des eigenen Haushalts und genügend Abstand zu anderen erlaubt. Nur: Wo kann man über die Feiertage noch hin, ohne dass man Gefahr läuft, einen überfüllten Park anzutreffen?

Diese Frage haben sich fünf meiner Kolleginnen und Kollegen auch gestellt und Ihnen Parks und Grünflächen zusammengesucht, die gerne mal unterschätzt werden. Unter anderem mit dabei: der Frauenwald im Riemer Forst, der Kronepark an der Hangkante zwischen Oberer und Unterer Au und die Alte Tramtrasse in Milbertshofen. Die Stadt hat mehr zu bieten als den Englischen Garten, den Olympia- und den Westpark, die allesamt bei gutem Wetter brechend voll werden. Und das kann, man muss es so sagen, in Zeiten von Corona gefährlich werden. Deshalb lohnt es sich, eine weniger besuchte Grünfläche aufzusuchen. Und wer weiß: Vielleicht finden Sie ja sogar jetzt, beim Osterspaziergang in Zeiten von "Social Distancing", einen neuen Lieblingspark.

DER TAG IN MÜNCHEN

Mehr als 300 Verstöße gegen Ausgangsbeschränkungen an Gründonnerstag in München Es ist die bisher höchste Zahl an gröberen Verstößen an einem Werktag. Und das, obwohl Bayerns Innenminister die bis dahin verfolgte restriktive Linie etwas gelockert hatte.

Am Flughafen hört man jetzt die Spatzen zwitschern Deutschlandweit ist der Flugverkehr wegen der Corona-Krise quasi zum Erliegen gekommen, auch am Münchner Airport. Dort finden nur noch fünf Prozent der regulären 1100 Starts und Landungen am Tag statt.

Betrüger täuscht Herzattacke vor Die Hilfsbereitschaft einer betagten Münchnerin hat ein Betrüger für einen üblen Trick benutzt.

MÜNCHEN ERLESEN

MÜNCHEN BRINGT'S

Zu den Landkreisen: Bad Tölz-Wolfratshausen | Dachau | Ebersberg | Erding | Freising | Fürstenfeldbruck | München | Starnberg