An dieser Stelle eine Nachricht, die nicht sonderlich überraschend kam, die mich persönlich aber durchaus beschäftigt (und vermutlich auch ein paar tausend Menschen mehr): München bekommt das Finale der Champions League 2022, das hat am Dienstag der Europäische Fußballverband Uefa entschieden. Da stellt sich natürlich die Frage, ob es das wert ist, dass die Stadt viele Millionen Euro ausgibt für solch ein Kommerzspektakel, wie mein Kollege Heiner Effern berichtet.

Mich treibt aber noch viel mehr um, welche Möglichkeiten der Trauma-Bewältigung ein solches Finale böte. Zehn Jahre nach dem verlorenen "Finale dahoam" des FC Bayern gegen Chelsea London an selber Stelle, zehn Jahre nach Didier Drogbas schändlich frei ausgeführtem Kopfball, zehn Jahre nach Basti Schweinsteigers Pfosten-Elfmeter vor der Südkurve. All das könnte der FC Bayern dann im Frühjahr 2022 mit einem Sieg vergessen machen - wenn er denn, welch klitzekleine Einschränkung, das Finale auch erreicht.

An dieser Stelle eine Offenlegung im Sinne der redaktionellen Transparenz: Ich bin von Kindesbeinen an ein Bayern-Anhänger, gehe oft nach Fröttmaning ins Stadion, war dort aber erst zweimal als Berichterstatter und nicht als Fan. Das eine Mal vor zwei Monaten, als ich eine Nacht im Stadion verbrachte - meine Erlebnisse können Sie hier nachlesen. Das andere Mal am 19. Mai 2012 zum, nun ja, Sie ahnen es - davon will ich gar nichts mehr lesen. Und ob es ein drittes Mal geben wird, im Mai 2022 vielleicht? Keine Ahnung, da muss ich erst noch mit meinen Chefs reden.

DER TAG IN MÜNCHEN

S-Bahn soll zügiger zum schnellen Takt zurückkehren Seit zwei Wochen gibt es große Empörung über die auf einigen Strecken ausgedünnten S-Bahn-Takte. Nun zeigt der Druck auf die Deutsche Bahn Wirkung: Bis Mitte Dezember sollen die Züge wieder normal fahren.

Bundesgerichtshof schwächt Mordurteil ab Der Mann, der seine Freundin tötete und ihre Leiche am Feringasee verbrannte, könnte früher frei kommen - der BGH kann anders als die Münchner Richter keine besondere Schwere der Schuld erkennen.

Die Bremse, die nicht bremst Das Münchner Amtsgericht hat die Klage einer Mieterin abgewiesen, die viel zu viel Miete bezahlt hatte. Der Fall zeigt, wie fehlerhaft die Mietpreisbremse lange Zeit war.

MÜNCHEN ZUM OKTOBERFEST

Wo's wuselt und wimmelt Raucher, Reiter, Taschendiebe: Martin Jonas und Jessica Strixner haben ein großformatiges Bilderbuch über das Oktoberfest herausgebracht - vom Aufbau der Zelte bis zum letzten Abend, wenn die Gäste mit Wunderkerzen Abschied nehmen.

Wiesnwirt Michael Käfer öffnet sein Fotoalbum Der Gastronom spricht über seine Kindheit in Bogenhausen, über das erste Treffen mit seiner Frau und den wahren Grund, warum Bill und Hillary Clinton in sein Festzelt kamen.

Frau findet Geldbörse von Wiesn-Kellner mit tausenden Euro Der Mann schlief offenbar nach Feierabend in der U-Bahn ein, dann war sein Geldbeutel weg. Wie der in ein Schließfach am Hauptbahnhof geraten konnte, bleibt ihm ein Rätsel.

MÜNCHEN ERLESEN

