Frontsänger mit Mundschutz, abgesperrte Bühne, Publikum ohne Pogo: Die neue Normalität bringt so allerhand Sonderbares hervor. Punk - das ist wild, laut, ungemütlich. Eigentlich. Denn in diesen Zeiten lässt sich auch so manche Punkband zähmen und unterwirft sich den Hygienemaßnahmen, damit wieder Konzerte stattfinden können. Ähnlich wie The Munich Fiend Club im Backstage geht es auch anderen Kulturschaffenden.

Ob Kino oder Theater, ob Museum oder Bühne, überall stellt man sich auf die Pandemie ein, so gut es eben geht. Die Öffnung kultureller Angebote bringt viele Herausforderungen mit sich: Bei vielen Veranstaltungen herrscht Maskenpflicht, die Teilnahme wird dadurch anstrengend, sowohl für das Publikum als auch für die Künstler.

Die Zuschauerzahl in Innenräumen ist auf 50 Personen begrenzt, ab kommenden Montag dann auf bis zu 100 Personen. Manche Veranstalter können aber nur deutlich weniger Menschen einlassen, um den Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Dennoch: Das Warten hat ein Ende. Endlich geht es wieder los - nur ein bisschen anders als gewohnt.

